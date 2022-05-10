به گزارش خبرنگار مهر، سال ۹۸ و در دوران مدیریت علیرضا تابش در بنیاد سینمایی فارابی بود که طرحی برای حمایت از آثار اقتباسی بنا گذاشته و فراخوانی با عنوان «طرح حمایت بنیاد سینمایی فارابی از تولید فیلم اقتباسی» منتشر شد که طی آن فارابی در خبری رسمی عنوان کرد که «تصمیم دارد تا آثار برگزیده در گونه‌های مختلف ادبیات داستانیِ پس از انقلاب را بر اساس جذابیت‌های داستانی، اولویت‌های فرهنگی و قابلیت‌های سینمایی، برای تولید فیلم مورد حمایت قرار دهد. بر اساس قواعد «طرح حمایت بنیاد سینمایی فارابی از تولید فیلم اقتباسی» که پیش‌تر اعلام شده است، حقوق آثاری که برای اقتباس مورد موافقت قرار می‌گیرند، به قیمت مصوب کمیسیون فرهنگی - هنری بنیاد بین دویست تا چهارصد میلیون ریال از صاحب قانونی اثر مؤلف یا ناشر خریداری می‌شود و برای نگارش فیلمنامه در اختیار تهیه کننده پیشنهاد دهنده قرار می‌گیرد. پس از دریافت پروانه ساخت ضمن واگذاری حق اقتباس خریداری شده به تهیه کننده مبلغ پانصد میلیون ریال نیز بابت تبدیل داستان به فیلمنامه، به تهیه کننده پرداخت می‌شود. در نهایت، اگر فیلمنامه نهایی پس از دریافت پروانه ساخت مورد تأیید معاونت فرهنگی بنیاد سینمایی فارابی قرار بگیرد، در تولید این آثار تا سقف ۱۰ میلیارد ریال به شکل مشارکت در تولید یا تخصیص وام صورت خواهد گرفت.»

سرانجام نیز در سال ۹۹ شورایی متشکل از مهدی سجاده‌چی فیلم‌نامه‌نویس، محمود اربابی فیلم‌نامه‌نویس و پژوهشگر، سیدعلی کاشفی‌خوانسازی نویسنده و پژوهشگر، هادی مقدم‌دوست فیلم‌نامه‌نویس و کارگردان و سید میلاد حسینی نویسنده و منتقد ادبی به ارزیابی آثار ارایه شده پرداختند که در نهایت چهار اثر «زیبا صدایم کن» نوشته فرهاد حسن‌زاده، ارائه شده توسط رسول صدرعاملی تهیه‌کننده، فیلم‌نامه‌نویس: کامبوزیا پرتوی، کارگردان: رسول صدرعاملی، «پلو خورش» نوشته هوشنگ مرادی‌کرمانی، ارائه شده توسط علیرضا سبط‌احمدی تهیه‌کننده، فیلم‌نامه‌نویس: ابراهیم فروزش، کارگردان: ابراهیم فروزش، «شطرنج با ماشین قیامت» نوشته حبیب احمدزاده، ارائه شده توسط حبیب احمدزاده تهیه‌کننده، فیلم‌نامه‌نویس: حبیب احمدزاده و «دشتبان» نوشته احمد دهقان، ارائه شده توسط منوچهر شاهسواری تهیه‌کننده، فیلم‌نامه‌نویس: محمدرضا گوهری، کارگردان: مازیار میری مورد تایید قرار گرفت.

اما با تغییر مدیریت این بنیاد، به صاحبان آثار برگزیده اعلام شده است که این آثار باید مجدداً مورد بررسی قرار بگیرند به نحوی که حتی پابرجا ماندن این طرح برای آنها در هاله‌ای از ابهام است.

ابراهیم فروش فیلم‌نامه‌نویس و کارگردان سینما که پیش‌تر از سوی بنیاد سینمایی فارابی برای کارگردان فیلم اقتباسی «پلوخورش» بر مبنای داستانی از هوشنگ مرادی کرمانی در قالب طرح ویژه حمایت از تولیدات اقتباسی معرفی شده بود، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سرانجام این طرح گفت: بعد از تغییر و تحولات صورت گرفته در بنیاد سینمایی فارابی، قرار بر این شده است که فیلمنامه‌های این طرح مجدد مورد بررسی قرار بگیرد و در حال حاضر در انتظار نتایج این بررسی‌ها هستیم و اطلاع بیشتری از وضعیت پروژه نداریم.

وی با اشاره به اینکه فیلمنامه‌ها پیش‌تر توسط شورایی در فارابی بررسی شده بود گفت: مدیران جدید مجدداً متقاضی بررسی فیلمنامه‌ها شده‌اند. این مورد هم تنها درباره فیلم من نیست و همه فیلمنامه‌های تعریف شده در این طرح حمایتی را شامل می‌شود. دلیل مشخصی را هم لااقل هنوز به بنده اعلام نکرده‌اند. بالاخره در دوره جدید باید تخصیص بودجه‌ها مجدد بازنگری شود و سلیقه افراد جدیدی که آمده‌اند طبیعتاً در نتیجه تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه‌ها دخیل خواهد بود. ما هم منتظر هستیم تا ببینیم نتیجه این بررسی‌ها چه می‌شود.

این کارگردان درباره احتمال لغو کامل طرح حمایت بنیاد فارابی از فیلمنامه‌های اقتباسی هم عنوان کد: بنده در این زمینه بی‌اطلاع هستم. این وضعیتی که به آن اشاره کردم، شامل فیلمنامه‌های دیگر هم می‌شود و نمی‌دانم آیا این طرح تغییر خواهد کرد و یا همین آثار به‌عنوان پروژه‌های اقتباسی مورد حمایت قرار خواهد گرفت؟ هنوز به ما خبر نداده‌اند که آیا این طرح به قوت خود باقی خواهد ماند یا خیر. ما فیلمنامه‌های خود را آماده و ارائه کرده‌ایم و در انتظار نتایج بررسی‌ها هستیم.

فروزش درباره دیگر فعالیت‌های خود هم گفت: در حال حاضر کار خاصی در دست ندارم و فعلاً در ابتدای سال هستیم. باید ببینیم در ادامه چه پیش می‌آید؛ این انتظاری است که شاید خیلی از دوستان فیلم‌نامه‌نویس ما تجربه می‌کنند.

این کارگردان باسابقه سینمای کودک در ادامه درباره وضعیت نامناسب تولید و اکران فیلم‌های کودک در دوران کرونا تأکید کرد: واقعیت این است که سینمای کودک در تمام این سال‌ها هیچ‌گاه آنگونه که باید مورد توجه نبوده است و اینگونه نیست که بگوییم این شرایط نامناسب مربوط به کرونا و یا عوامل بازدارنده دیگر است. من با فیلمسازان جوان در ارتباط نیستم اما به‌واسطه داوری در برخی رویدادها می‌گویم که ما جوانان فیلمساز بسیار مستعدی داریم که سینما را بسیار می‌فهمند. به‌جرأت می‌گویم که آینده سینمای ایران هم در حوزه کودک و نوجوان و هم در دیگر حوزه به پشتوانه همین استعدادهای جوان، سینمایی پربار خواهد بود.

فروزش درباره تمایل خود برای تکرار تجربه فیلمسازی در حوزه کودک و نوجوان هم گفت: این چیزی است که به نام ما رقم زده شده است! واقعیت هم این است که گویی فرار و گریزی از این موقعیت نیست. از خیلی سال قبل ما به این حوزه ورود کردیم و تا به امروز هم به این جریان آغشته باقی مانده‌ایم. به همین دلیل هم کمتر به سمت و سوی سینمای بزرگسال کشیده می‌شویم. هرچند در آن سمت هم خبری نیست! بچه‌های فیلمساز ما تشنه ساختن هستند و امیدواریم شرایط سینما در آینده بهبود پیدا کند.