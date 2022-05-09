نخستین جشنواره ملی پانتومیم به میزبانی زنجان از فردا آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ساسان قجر ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، گفت: نخستین جشنواره ملی پانتومیم به میزبانی زنجان از ۲۰ اردیبهشت ساعت ۱۰ آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه ۱۱ اثر راه یافته به مرحله نهایی این جشنواره طی ۲ روز در فرهنگسرای امام خمینی (ره) شهر زنجان به روی صحنه می‌روند، اظهار داشت: آیین اختتامیه و معرفی برگزیدگان نیز ۲۲ اردیبهشت ساعت ۱۷:۳۰ در همین مکان برگزار می‌شود.

دبیر نخستین جشنواره ملی پانتومیم گفت: ۴۱ گروه که از ۲۱ استان کشور متقاضی حضور در نخستین جشنواره ملی پانتومیم بودند، ۱۷ گروه خارجی نیز مایل بودند به عنوان مهمان در این جشنواره باشند که به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها، حضور گروه‌های خارجی در این رویداد هنری به سال آینده موکول شد.

قجر تاکید کرد: نزدیک به هشت سال برای راه اندازی جشنواره ملی پانتومیم در زنجان تلاش کردیم.

وی با بیان اینکه جابجایی مدیران در سطح ملی و استانی دلیل عمده تاخیر در تاسیس و برگزاری این جشنواره بود، ابراز داشت: ۱۱ اثر از بین ۴۱ اثر متقاضی حضور در این جشنواره، در مدت ۲ روز برگزاری این رویداد هنری در زنجان به روی صحنه می‌روند.

دبیر نخستین جشنواره ملی پانتومیم افزود: یونس ولی پور، فرزان دلفانی، حمید عزتی کلی و حمیدرضا رستم‌خانی اعضای هیات انتخاب آثار این جشنواره بودند و علیرضا ناصحی، یاسر خاسب و یونس ولی پور داوری آثار نخستین جشنواره ملی پانتومیم ایران را بر عهده دارند.

فجر یادآورشد: مصطفی محمودی به عنوان دبیر و امین اشرفی به همراه علی آقاجانلو به عنوان داوران بخش منتقدان جشنواره ملی پانتومیم ایران انتخاب شدند.