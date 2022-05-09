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۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۴:۰۱

رئیس آتش‌نشانی کرج:

حریق در کرج ۳ مصدوم برجا گذاشت

حریق در کرج ۳ مصدوم برجا گذاشت

البرز - رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج گفت: یک باب تعمیرگاه خودرو در ۴۵ متری گلشهر طعمه‌ی حریق شد که سه مصدوم برجا گذاشت.

محمد جمشیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۳:۰۸ دقیقه در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر حریق یک باب تجاری (تعمیرگاه خودرو) در ۴۵ متری گلشهر نرسیده به بلوار هوشیار خبر داد که با حضور به موقع آتش نشانان ضمن جلوگیری از سرایت حریق به خودروهای مجاور تعمیرگاه نسبت به ایمن سازی محل اقدامات لازم را انجام دادند.

وی بیان کرد: این حریق در تعمیر گاه خودرو به متراژ حدوداً ۴۰ متر شعله ور شد که منجر به مصدومیت سه نفر مذکر (حدوداً ۳۰ ساله) شد.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج متذکر شد: برای اطفا و امداد رسانی به این عملیات ۱۱ نفر آتش نشان به همراه چهار دستگاه خودرو امدادی از ایستگاه‌های ۱۰۲ و ۱۱۰ به محل اعزام شدند.

کد مطلب 5485596

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