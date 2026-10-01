سردار نقدی: دشمن پس از ناکامی نظامی به دنبال ایجاد شکاف در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی، شامگاه پنج شنبه در جمع مردم زنجان در میدان انقلاب این شهر با اشاره به حضور مستمر مردم در میدان، اظهار کرد: مردم ایران با ایستادگی و حضور خود حماسه‌ای کم‌نظیر در تاریخ رقم زده‌اند و این حضور، نشانه پیوند عمیق مردم با آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی افزود: دشمنان سال‌ها تلاش کردند تصویری نادرست از ولایت فقیه ارائه دهند، اما آنچه امروز در صحنه مشاهده می‌شود، پیوند عاطفی و اعتقادی میان مردم و رهبری است.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران ادامه داد: حضور گسترده مردم در مراسم و اجتماعات مختلف نشان داد که برخلاف تبلیغات دشمن، رابطه مردم و نظام صرفاً یک رابطه سیاسی نیست، بلکه بر پایه اعتقاد، محبت و وفاداری شکل گرفته است.

نقدی با اشاره به شهادت رهبر جمهوری اسلامی و واکنش مردم به این حادثه گفت: خون شهدا و حوادث اخیر موجب بیداری افکار عمومی در ایران و خارج از کشور شده و بسیاری از مردم جهان را نسبت به واقعیت‌های منطقه و جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا حساس کرده است.

وی افزود: امروز آثار این بیداری را در میان ملت‌های مختلف می‌توان مشاهده کرد و بسیاری از مردم جهان نسبت به سیاست‌های آمریکا و حمایت این کشور از رژیم صهیونیستی اعتراض دارند.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران با بیان اینکه دشمن پس از مشاهده توانمندی نیروهای مسلح ایران، به دنبال تغییر میدان تقابل است، تصریح کرد: دشمن به این نتیجه رسیده که در میدان نظامی نمی‌تواند به اهداف خود دست پیدا کند و به همین دلیل امید بسته است که میان مردم اختلاف ایجاد کند، جامعه را دلسرد کند و با تشدید مشکلات اقتصادی، حضور مردم در میدان را کاهش دهد.

نقدی گفت: دشمن تصور می‌کند با ایجاد فشار اقتصادی، افزایش مشکلات معیشتی و ایجاد شکاف میان مردم می‌تواند زمینه را برای تحقق اهداف خود فراهم کند، اما ملت ایران با استمرار حضور و همبستگی خود این محاسبات را برهم خواهد زد.

وی تأکید کرد: مردم ایران نشان داده‌اند که حتی در شرایط دشوار نیز از آرمان‌ها و اعتقادات خود دست نمی‌کشند و افزایش مشکلات اقتصادی نمی‌تواند اراده آنان را برای دفاع از کشور و ارزش‌هایشان از بین ببرد.

دشمن گزینه‌های نظامی خود را آزموده است

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به تهدیدهای چندین‌ساله آمریکا علیه ایران اظهار کرد: آمریکایی‌ها سال‌ها از «همه گزینه‌ها روی میز» سخن گفتند و سرانجام گزینه نظامی خود را نیز آزمودند، اما ملت ایران همچنان در میدان ایستاده است.

وی افزود: دشمن تمام ظرفیت‌های خود را برای حمله و ایجاد فشار به کار گرفته، اما آنچه امروز برای ملت ایران اهمیت دارد، حفظ انسجام، افزایش آمادگی و ادامه مسیر مقاومت است.

نقدی ادامه داد: ملت ایران هنوز ظرفیت‌های خود را به طور کامل به میدان نیاورده است و اگر دشمن بخواهد به تجاوز و اقدامات خصمانه خود ادامه دهد، با پاسخ و ایستادگی ملت ایران مواجه خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت اعتماد مردم به فرماندهان نیروهای مسلح گفت: یقین داشته باشید فرماندهان شما به اندازه خود مردم دلسوز هستند و با تدبیر و در زمان مناسب وظایف خود را انجام می‌دهند.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران افزود: هر ضربه باید در موقعیتی وارد شود و از جایی انجام گیرد که بیشترین کارآمدی را داشته باشد و فرماندهان میدان تاکنون با تدبیر و ذکاوت، میدان را مدیریت کرده و در برابر دشمن ایستادگی کرده‌اند.

نقدی خاطرنشان کرد: مردم باید بدانند که تصمیم‌های نظامی بر اساس محاسبه و تدبیر اتخاذ می‌شود و فرماندهان نیروهای مسلح مأموریت خود را با دقت دنبال می‌کنند.

آمریکا در منطقه با چالش‌های جدی مواجه شده است

وی با اشاره به سابقه حضور نظامی آمریکا در منطقه اظهار کرد: آمریکا طی دهه‌های گذشته هزینه‌های سنگینی در کشورهای منطقه انجام داده، اما حضور نظامی این کشور در بسیاری از موارد با نتایج مورد انتظارش همراه نبوده است.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به حضور آمریکا در عراق و افغانستان گفت: آمریکایی‌ها سال‌ها در این کشورها حضور داشتند و هزینه‌های سنگینی پرداخت کردند، اما سرانجام مجبور به خروج شدند و این تجربه نشان داد که برخورداری از تجهیزات و بودجه نظامی به تنهایی تضمین‌کننده موفقیت در میدان نیست.

نقدی افزود: ملت ایران باید این واقعیت را بداند که قدرت واقعی کشور تنها در تجهیزات نظامی خلاصه نمی‌شود، بلکه ایمان، اراده، انسجام ملی و ایستادگی مردم از عوامل مهم قدرت جمهوری اسلامی است.

وی گفت: امروز یکی از مهم‌ترین اهداف دشمن این است که مردم را از میدان خارج کند؛ چراکه می‌داند حضور مردم مهم‌ترین پشتوانه جمهوری اسلامی است.

نقدی با بیان اینکه حضور مردم عامل اصلی خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن است، تصریح کرد: شما با استمرار حضور خود نشان خواهید داد که دشمن نمی‌تواند با فشار اقتصادی، عملیات روانی و ایجاد اختلاف، ملت ایران را از مسیر خود جدا کند.

وی اضافه کرد: دشمن تلاش می‌کند میان مردم و مسئولان شکاف ایجاد کند، اما ملت ایران با حفظ وحدت و همبستگی اجازه نخواهد داد این هدف محقق شود.

ملت ایران تا تحقق خون‌خواهی شهدا ایستاده است

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به مطالبه مردم برای خون‌خواهی شهدا گفت: ملت ایران یقین دارد که خواسته‌اش برای خون‌خواهی شهدای بزرگوار محقق خواهد شد و در این مسیر از پای نخواهد نشست.

نقدی افزود: همان‌گونه که رهبر شهید انقلاب اسلامی در موضوع خون شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس بر ضرورت اخراج آمریکا از منطقه تأکید کرده بودند، ملت‌های منطقه نیز نسبت به حضور و سیاست‌های آمریکا واکنش نشان داده‌اند.

وی همچنین بر حمایت از مردم فلسطین تأکید کرد و گفت: اگر رژیم صهیونیستی به جنایت‌های خود ادامه دهد و خواسته‌های ملت فلسطین را نپذیرد، ملت‌های منطقه همچنان در برابر این اقدامات ایستادگی خواهند کرد.

ملت ایران در برابر تهدیدها عقب‌نشینی نمی‌کند

وی با بیان اینکه مردم ایران در طول دهه‌های گذشته بارها در برابر تهدیدها ایستادگی کرده‌اند، اظهار کرد: امروز نیز ملت ایران نشان داده است که در برابر تهدید و فشار عقب‌نشینی نمی‌کند و تا زمانی که دشمن به اقدامات خصمانه خود ادامه دهد، مقاومت و ایستادگی ادامه خواهد داشت.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: ما به عنوان فدائیان ملت و مطیع امر رهبری، مأموریت خود را ادامه خواهیم داد و یقین داریم فرماندهان میدان با تدبیر و در زمان مناسب اقدامات لازم را انجام خواهند داد.

نقدی با تأکید بر اینکه «ضربه باید در موقعیتی وارد شود که بیشترین کارآمدی را داشته باشد»، خاطرنشان کرد: همان‌گونه که فرماندهان تاکنون با ذکاوت میدان را اداره کرده‌اند، ان‌شاءالله مأموریتی را که رهبر انقلاب و ملت ایران بر عهده نیروهای مسلح گذاشته‌اند، با موفقیت به پایان خواهند رساند.