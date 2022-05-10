شمار نگهبانان «مسجدالاقصی» افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه النشره، وزارت اوقاف و امور دینی اردن با صدور بیانیهای ضمن اعلام خبر افزایش نگهبانان مسجدالاقصی، تاکید کرد: مسئولیت تعیین و افزایش نگهبانان مسجدالاقصی برعهده اداره اوقاف اسلامی در قدس شریف است و این نهاد زیر بار زورگوییهای هیچ طرفی از جمله رژیم صهیونیستی نمیرود.
در این بیانیه تاکید شده است که اداره اوقاف اسلامی قدس سال ۲۰۱۶ برای افزایش ۷۰ نفری نگهبانان مسجدالاقصی اقدام کرد، اما مانعتراشیهای رژیم صهیونیستی و محدودیتهای شدید اعمالی از سوی این رژیم مانع، آغاز به کار این نگهبانان شده بود.
این اظهارات در حالی است که منابع صهیونیستی مدعی شدهاند تلآویو با درخواست اردن در زمینه افزایش نگهبانان مسجدالاقصی موافقت کرده است.
رژیم صهیونیستی در سالهای اخیر تلاش کرده با ایجاد موانع و ادامه روند یهودی سازی، مقدسات فلسطینیها را بتدریج از آنها سلب کرده و برای خود به صورت جعلی تاریخ سازی کند، این در حالی است که فلسطینیان به طور جدی در دهههای اخیر در برابر این اقدامات صف آرایی کردهاند. نگهبانان مسجدالاقصی نیز در صف اول رویارویی با طرحها و پروژههای شوم رژیم صهیونیستی در مسجدالاقصی قبله اول مسلمانان جهان قرار دارند.
نظر شما