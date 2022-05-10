به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی قاره آمریکا به میزبانی در مکزیک برگزار شد و تیم آمریکا با کسب ۸ مدال طلا و یک نقره و ۲۲۹ امتیاز بعنوان قهرمانی دست یافت. تیم‌های کانادا و پورتوریکو به ترتیب با ۱۳۸ و ۱۲۰ امتیاز دوم و سوم شدند.

اسامی نفرات برتر این رقابت‌ها به شرح زیر است:



۵۷ کیلوگرم: ۱- توماس گیلمان (آمریکا) ۲- داریان کروز (پورتوریکو) اوسکار اوربانو (کلمبیا) و الکسی بلانکو (کوبا)

۶۱ کیلوگرم: ۱- داتون فیکس (آمریکا) ۲- جوزف سیلوا (پورتوریکو) ۳- پدرو سالازار (مکزیک)

۶۵ کیلوگرم: ۱- جوزف کنا (آمریکا) ۲- سباستین ریورا (پورتوریکو) ۳- آگوستین دستریباتس (آرژانتین) و آلبارو کاماچو (دومنیکن)

۷۰ کیلوگرم: ۱- امانوئل اولاپاده (کانادا) ۲- وینسیوس خواکیم (برزیل) ۳- الکسیس ماگالانس (مکزیک)

۷۴ کیلوگرم: ۱- کایل داک (آمریکا) ۲- فرانکلین ماتوس (پورتوریکو) ۳- فرانکلین کاستیلو (کوبا) و سزار آلوان (برزیل)

۷۹ کیلوگرم: ۱- جردن باروز (آمریکا) ۲- ساموئل بارمیش (کانادا) ۳- ویکتور آکوستا (پورتوریکو)

۸۶ کیلوگرم: ۱- زاهید والنسیا (آمریکا) ۲- لازارو هرناندز (کوبا) ۳- اتهان روماس (پورتوریکو) و کارلوس مندز (کلمبیا)

۹۲ کیلوگرم: ۱- جی دن کاکس (آمریکا) ۲- جرمی پویریر (کانادا) ۳- کریستیان هرناندز (مکزیک)

۹۷ کیلوگرم: ۱- کایل اسنایدر (آمریکا) ۲- آرتورو تورس (کوبا) ۳- لویس سوزا (دومنیکن) و ماخول گارتیا (کاستاریکا)

۱۲۵ کیلوگرم: ۱- آمارور دسی (کانادا) ۲- نیکولاس گویازدوفسکی (آمریکا) ۲- خوزه روبرتی (ونزوئلا) و کاتریل موریل (آرژانتین)