به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع خبری از شلیک موشک بالستیک از سوی کره شمالی به سمت دریا خبر دادند.

بر اساس این گزارش، خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی اعلام کرد که پیونگ یانگ یک موشک بالستیک به سمت دریا در ساحل شرقی شلیک کرده است.

رئیس ستاد مشترک ارتش کره جنوبی بامداد امروز چهارشنبه اعلام کرد، کره شمالی یک پرتابه نامشخص به سمت دریای ژاپن شلیک کرده که احتمالاً یک موشک بالستیک قاره پیماست.

ستاد مشترک ارتش کره جنوبی در ادامه بیانیه خود آورده است، برد و ارتفاع پروازی این پرتابه توسط ارتش کره جنوبی در حال بررسی است.

خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی به نقل از کمیته ستاد مشترک ارتش کره جنوبی گزارش کرده است که ارتش جمهوری کره جنوبی بر این باور است که پیونگ‌یانگ یک موشک بالستیک را از منطقه‌ای در پایگاه نظامی «سونان» در نزدیکی پیونگ‌یانگ شلیک کرده است.

طبق گفته سئول، این پرتاب حدود ساعت ۱۲:۰۳ به وقت محلی(۰۷:۳۴ صبح امروز چهارشنبه به وقت تهران) انجام گرفته است و بنا بر گفته ارتش سئول، احتمالاً یک موشک بالستیک بین‌قاره‌ای یا یک موشک بالستیک میان‌برد پرتاب شده است.

ستاد مشترک ارتش کره جنوبی اعلام کرده است: در این نقطه از زمان، نیروهای مسلح هوشیار هستند و برای پرتاب‌های بیشتر بر اوضاع نظارت دارند.

از سوی دیگر کانال تلویزیونی TBS از قول وزارت دفاع ژاپن گزارش داد که کره شمالی چیزی که گمان می‌رود یک موشک بالستیک قاره پیما باشد را شلیک کرده است.

هفته گذشته، «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی در حین بازدید از یک رژه نظامی بزرگ خواستار تسریع توسعه زرادخانه‌های اتمی کشور خود شد و اظهارات وی در حالی مطرح شد که مذاکرات کره شمالی با ایالات متحده به دلیل بدعهدی واشنگتن در عمل به تعهداتش در قبال کره شمالی به بن‌بست خورده است.