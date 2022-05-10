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۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۱:۴۴

عضو شورای شهر تهران عنوان‌ کرد؛

تقدیر از واحدهای خدماتی شهرداری برای برگزاری نمایشگاه کتاب

تقدیر از واحدهای خدماتی شهرداری برای برگزاری نمایشگاه کتاب

معدنی پور گفت: از نهادهای اثرگذار و تمام واحدهای خدماتی شهرداری تهران برای برگزاری نمایشگاه کتاب تقدیر می‌کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، نرگس معدنی پور، عضو شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور شصت و سومین جلسه شورای شهر با اشاره به سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب گفت: این نمایشگاه از فردا به مدت ۱۰ روز برگزار می‌شود.

عضو شورای شهر تهران گفت: بیش از دو هزار و ۸۰۰ ناشر داخلی و ۱۷۰ ناشر خارجی نیز در این دوره حضور دارند.

معدنی پور گفت: هیچیک از ناشران در سازه‌های موقت حضور ندارند و البته برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی امکان خرید آنلاین فراهم شده است.

وی گفت: از نهادهای اثرگذار و تمام واحدهای خدماتی شهرداری تهران برای برگزاری این نمایشگاه تقدیر می‌کنم.

کد مطلب 5486385
مهشید جعفری معظم

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