تقدیر از واحدهای خدماتی شهرداری برای برگزاری نمایشگاه کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، نرگس معدنی پور، عضو شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور شصت و سومین جلسه شورای شهر با اشاره به سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب گفت: این نمایشگاه از فردا به مدت ۱۰ روز برگزار می‌شود.

عضو شورای شهر تهران گفت: بیش از دو هزار و ۸۰۰ ناشر داخلی و ۱۷۰ ناشر خارجی نیز در این دوره حضور دارند.

معدنی پور گفت: هیچیک از ناشران در سازه‌های موقت حضور ندارند و البته برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی امکان خرید آنلاین فراهم شده است.

وی گفت: از نهادهای اثرگذار و تمام واحدهای خدماتی شهرداری تهران برای برگزاری این نمایشگاه تقدیر می‌کنم.