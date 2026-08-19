شناسایی ۳۸۵ مورد انشعاب برق غیرمجاز در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، شیرزاد جمشیدی در حاشیه هجدهمین مانور سراسری طرح مهتاب، اظهار کرد: طرح مهتاب باهدف شناسایی و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز، کاهش تلفات انرژی و ارتقای سلامت شبکه توزیع برق در سطح استان با جدیت در حال اجراست.

وی با اشاره به عملکرد شرکت توزیع برق لرستان در این طرح، افزود: در این مرحله، ۴۷ اکیپ عملیاتی در حوزه‌های جمع‌آوری برق غیرمجاز، تست و بازرسی، نصب و تعویض کنتور و سایر فرایندهای مرتبط فعالیت کردند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان با بیان اینکه بازرسی از اماکن تجاری، چاه‌های کشاورزی، ورودی شهرها و محورهای روستایی از دیگر اقدامات انجام‌شده بوده است، گفت: در جریان این عملیات، ۳۸۵ مورد برق غیرمجاز مشهود و نامشهود شناسایی، اصلاح و جمع‌آوری و همچنین ۵۶۳ متر کابل مربوط به مکان‌های دارای برق غیرمجاز جمع‌آوری شد.

جمشیدی، ادامه داد: همچنین ۹ دستگاه ترانس غیرمجاز جمع‌آوری، ۲۳۸ انشعاب جدید و ۵۹ انشعاب غیردائم نصب و ۳۸ دستگاه شمارشگر نیز در این مانور نصب شد.

وی اضافه کرد: در این عملیات ۲۵۹ کنتور معیوب تعویض و ۲۶۸ فیوز محدودکننده نصب شد و ۴۸۹ انشعاب کشاورزی و عادی نیز مورد تست و بازرسی قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان با اشاره به توجه ویژه شرکت توزیع برق لرستان به اماکن مذهبی و عمومی، اظهار کرد: در این مرحله، ۱۱۴ انشعاب مساجد و اماکن مذهبی نیز مورد تست قرار گرفت و ۱۷ مورد برق غیرمجاز دیماندی شناسایی شد.

جمشیدی از ارجاع ۱۱ پرونده حقوقی به مراجع ذی‌صلاح خبر داد و افزود: برخورد با انشعابات غیرمجاز در چارچوب قانون و باهدف صیانت از حقوق مشترکان، کاهش تلفات شبکه و توزیع عادلانه انرژی انجام می‌شود.

وی با قدردانی از تلاش اکیپ‌های عملیاتی، کارکنان و مجموعه‌های همکار در اجرای طرح مهتاب گفت: قرارگرفتن لرستان در جمع پنج شرکت برتر کشور در اجرای طرح مهتاب، حاصل کار جهادی، برنامه‌ریزی دقیق و تلاش شبانه‌روزی نیروهای عملیاتی شرکت است.