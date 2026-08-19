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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۱

شناسایی ۳۸۵ مورد انشعاب برق غیرمجاز در لرستان

شناسایی ۳۸۵ مورد انشعاب برق غیرمجاز در لرستان

خرم‌آباد - مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان از شناسایی ۳۸۵ مورد انشعاب برق غیرمجاز در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شیرزاد جمشیدی در حاشیه هجدهمین مانور سراسری طرح مهتاب، اظهار کرد: طرح مهتاب باهدف شناسایی و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز، کاهش تلفات انرژی و ارتقای سلامت شبکه توزیع برق در سطح استان با جدیت در حال اجراست.

وی با اشاره به عملکرد شرکت توزیع برق لرستان در این طرح، افزود: در این مرحله، ۴۷ اکیپ عملیاتی در حوزه‌های جمع‌آوری برق غیرمجاز، تست و بازرسی، نصب و تعویض کنتور و سایر فرایندهای مرتبط فعالیت کردند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان با بیان اینکه بازرسی از اماکن تجاری، چاه‌های کشاورزی، ورودی شهرها و محورهای روستایی از دیگر اقدامات انجام‌شده بوده است، گفت: در جریان این عملیات، ۳۸۵ مورد برق غیرمجاز مشهود و نامشهود شناسایی، اصلاح و جمع‌آوری و همچنین ۵۶۳ متر کابل مربوط به مکان‌های دارای برق غیرمجاز جمع‌آوری شد.

جمشیدی، ادامه داد: همچنین ۹ دستگاه ترانس غیرمجاز جمع‌آوری، ۲۳۸ انشعاب جدید و ۵۹ انشعاب غیردائم نصب و ۳۸ دستگاه شمارشگر نیز در این مانور نصب شد.

وی اضافه کرد: در این عملیات ۲۵۹ کنتور معیوب تعویض و ۲۶۸ فیوز محدودکننده نصب شد و ۴۸۹ انشعاب کشاورزی و عادی نیز مورد تست و بازرسی قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان با اشاره به توجه ویژه شرکت توزیع برق لرستان به اماکن مذهبی و عمومی، اظهار کرد: در این مرحله، ۱۱۴ انشعاب مساجد و اماکن مذهبی نیز مورد تست قرار گرفت و ۱۷ مورد برق غیرمجاز دیماندی شناسایی شد.

جمشیدی از ارجاع ۱۱ پرونده حقوقی به مراجع ذی‌صلاح خبر داد و افزود: برخورد با انشعابات غیرمجاز در چارچوب قانون و باهدف صیانت از حقوق مشترکان، کاهش تلفات شبکه و توزیع عادلانه انرژی انجام می‌شود.

وی با قدردانی از تلاش اکیپ‌های عملیاتی، کارکنان و مجموعه‌های همکار در اجرای طرح مهتاب گفت: قرارگرفتن لرستان در جمع پنج شرکت برتر کشور در اجرای طرح مهتاب، حاصل کار جهادی، برنامه‌ریزی دقیق و تلاش شبانه‌روزی نیروهای عملیاتی شرکت است.

کد مطلب 6921277

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