به گزارش خبرنگار مهر، فریدون فعالی با اشاره به برنامه‌های این اداره‌کل برای هفته دولت اظهار کرد: امسال در هفته دولت ۱۹ پروژه در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گلستان افتتاح یا کلنگ‌زنی می‌شود.

وی افزود: مجموع اعتبار این پروژه‌ها حدود ۶۹ میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان است و با بهره‌برداری و اجرای آنها برای ۵۱۴ نفر اشتغال ایجاد خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان با اشاره به مهم‌ترین پروژه‌های پیش‌بینی‌شده برای هفته دولت گفت: یکی از پروژه‌های مهمی که در این ایام عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد، پس از انجام توافقات و فراهم شدن عرصه مورد نیاز، وارد مرحله اجرا می‌شود و از همان روز کلنگ‌زنی، عملیات اجرایی آن نیز آغاز خواهد شد.

فعالی ادامه داد: این پروژه با توجه به مطالعات انجام‌شده، مصوبات دولت و شاخص‌های ارزیابی، در چارچوب ضوابط زیست‌محیطی تعریف شده و به عنوان یکی از پروژه‌های پیشران استان دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه اجرای این پروژه می‌تواند در توسعه گردشگری ساحلی استان نقش داشته باشد، گفت: بخشی از خدمات پشتیبان این پروژه در شهرستان ترکمن پیش‌بینی شده و تلاش می‌کنیم با همکاری سرمایه‌گذار و دستگاه‌های اجرایی، روند اجرای آن با سرعت دنبال شود.

موزه میراث روستایی گلستان آماده بهره‌برداری

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان یکی دیگر از طرح‌های مهم استان را موزه میراث روستایی عنوان کرد و گفت: یکی از اولویت‌هایی که از سال‌های گذشته دنبال می‌کردیم، رساندن فاز نخست موزه میراث روستایی به مرحله بهره‌برداری بود که خوشبختانه این هدف در هفته دولت محقق خواهد شد.

فعالی افزود: برای اجرای این پروژه تاکنون حدود ۴۲ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده و برای امسال نیز حدود ۱۶ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شهرستان برای آن پیش‌بینی شده است.

وی با تأکید بر اینکه موزه میراث روستایی یک پروژه پایدار خواهد بود، اظهار کرد: عملیات اجرایی پروژه متوقف نخواهد شد و همزمان با بهره‌برداری از فاز نخست، مراحل بعدی نیز دنبال می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان خاطرنشان کرد: راه‌اندازی این مجموعه می‌تواند به افزایش ماندگاری مسافران در استان کمک کند و مدت حضور گردشگران در گلستان را افزایش دهد.

جشنواره فرهنگ اقوام ایران‌زمین در مسیر ملی شدن

فعالی همچنین از برگزاری دوباره جشنواره فرهنگ اقوام ایران‌زمین خبر داد و اظهار کرد: سال گذشته قول برگزاری این جشنواره را دادیم و با همراهی مجموعه استان، جشنواره برگزار شد و امسال نیز با قوت بیشتری آن را دنبال خواهیم کرد.

وی گفت: در نشست اخیر با معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی و شورای معاونان حوزه گردشگری، موضوع برگزاری جشنواره مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد ستاد برگزاری آن تشکیل شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان افزود: پیشنهاد داده‌ایم دبیرخانه‌ای ملی برای این جشنواره در نظر گرفته شود و امیدواریم با توجه به ظرفیت‌های جشنواره، این موضوع مورد موافقت قرار گیرد.

فعالی با اشاره به احتمال برگزاری جشنواره در آبان یا اوایل آذرماه گفت: یکی از اهداف اصلی جشنواره امسال، تبدیل آن به فرصتی برای رونق گردشگری و جذب گردشگران است و در همین راستا میزهای تخصصی نیز پیش‌بینی شده که یکی از محورهای آن گردشگری سلامت خواهد بود.

وی تأکید کرد: برگزاری جشنواره زمانی می‌تواند به دستاورد واقعی برای استان منجر شود که دفاتر خدمات مسافرتی، هتل‌ها و فعالان گردشگری نیز در فرآیند جذب و هدایت گردشگران نقش داشته باشند.

تلاش برای ثبت جهانی دیوار تاریخی گرگان

فعالی در ادامه به اقدامات انجام‌شده برای ثبت جهانی دیوار تاریخی گرگان اشاره کرد و گفت: مطالعات مربوط به این اثر ارزشمند انجام شده و اقدامات خوبی نیز از سوی معاونت میراث‌فرهنگی استان برای آماده‌سازی پرونده ثبت جهانی در حال انجام است.

وی افزود: همزمان چند پروژه کاوش باستان‌شناسی در استان در حال اجراست که اتفاقی کم‌نظیر محسوب می‌شود و ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی گلستان را بیش از گذشته آشکار می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان بیان کرد: مطالعات و کاوش‌های مرتبط با دیوار تاریخی گرگان نیز در حال انجام است و تلاش می‌کنیم زمینه لازم برای آماده‌سازی پرونده و قرار گرفتن آن در اولویت ارسال پرونده‌های ثبت جهانی کشور فراهم شود.

کشف ۳۰۰ اثر تاریخی در یک محوطه باستانی

فعالی همچنین از کشف حدود ۳۰۰ قلم اثر تاریخی در جریان کاوش‌های باستان‌شناسی یکی از محوطه‌های شهرستان مینودشت خبر داد و گفت: این محوطه که پیش از این مورد تعرض قرار گرفته بود، در فهرست آثار ملی به ثبت رسید و مجوز کاوش ۴۵ روزه برای آن صادر شد.

وی ادامه داد: کاوش این محوطه به سرپرستی یکی از باستان‌شناسان اداره‌کل آغاز شد و به دستاوردهای ارزشمندی رسیدیم؛ به‌طوری‌که حدود ۳۰۰ قلم اثر فرهنگی از انواع مختلف در این عملیات کشف شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان افزود: گروهی ۶ نفره از موزه ملی ایران نیز برای بررسی، مرمت و پاک‌سازی این آثار به استان آمدند و اقدامات تخصصی در این زمینه آغاز شده است.

فعالی اظهار کرد: تلاش می‌کنیم در فاصله حدود یک ماه آینده، این آثار ارزشمند را به صورت ویژه و تخصصی به نمایش بگذاریم و برنامه‌ای برای معرفی آنها به گروه‌های مخاطب خاص و اصحاب رسانه برگزار کنیم.

وی با اشاره به ارزش و تنوع این آثار گفت: آثار کشف‌شده از نظر تنوع فرهنگی از اهمیت بالایی برخوردارند و می‌توانند بخش مهمی از ظرفیت‌های تاریخی و تمدنی استان را معرفی کنند.

ادامه مطالعات برای ثبت برج قابوس

فعالی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام‌شده درباره برج قابوس اشاره کرد و گفت: درباره این اثر ارزشمند نیز تعهداتی داشتیم که بخشی از دغدغه‌ها برطرف شده و مطالعات بنیادی و اساسی مربوط به برج قابوس همچنان ادامه دارد.

وی تأکید کرد: تلاش ما این است که روند مطالعات و اقدامات حفاظتی و پژوهشی درباره آثار شاخص تاریخی استان متوقف نشود و بتوانیم ظرفیت‌های میراث‌فرهنگی گلستان را در سطح ملی و بین‌المللی بیش از گذشته معرفی کنیم.