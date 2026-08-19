به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز،۲۹ ایالت آمریکا از متا شکایت کرده اند و خواستار چند ده یا صد میلیارد دلار جریمه و همچنین تغییر شیوه عملکرد این شرکت شده اند.
چهار ایالت کالیفرنیا، کلورادو، کنتاکی و نیوجرسی متا را متهم کرده اند فیس بوک و اینستاگرام را طوری طراحی کرده تا کاربران جوان را معتاد کند و به اضطراب، افسردگی و حتی خشونت دامن می زند همچنین مشتریان را درباره ایمنی پلتفرم ها گمراه می کند.
هر ۲۹ ایالت متا را متهم کرده اند با جمع آوری و استفاده نامتناسب داده های خصوصی کودکان قوانین فدرال آمریکا را نقض کرده است.
کارشناسان، این دادگاه را در دادگاه فدرال اوکلند کالیفرنیا که روز سهشنبه با اظهارات ابتدایی آغاز شد، مهمترین آزمون حقوقی تاکنون درباره تأثیرات شبکههای اجتماعی بر کاربران جوان دانستهاند.
متا و دیگر شرکتهای رسانههای اجتماعی از جمله اسنپ (شرکت مادر اسنپ چت)، بایتدنس و آلفابت (شرکت مادر یوتیوب) با هزاران شکایت حقوقی از سوی ایالتها، شهرداریها، مناطق آموزشی و افراد حقیقی مواجه هستند. این شکایتها حول این محور مطرح شدهاند که آیا محصولات شرکت های مذکور به کاربران جوان آسیب میرسانند یا خیر.
مگان اونیل، معاون دادستان کل کالیفرنیا، به هیاتمنصفه هشتنفره گفت مدل کسبوکار متا بر این اساس استوار بود که کاربران را جذب و تا حد امکان آنها را حفظ کند، دادههایشان را گردآوری نماید و سپس حقیقت را از عموم پنهان سازد.
وی افزود: این روش بهویژه در مورد کودکان بسیار موثر عمل کرد. متا به کودکان نیاز داشت و باید به کسانی که نگران آن کودکان بودند، اطمینان میداد که آنها در امنیت هستند.
پل اشمیت وکیل متا نیز گفت هیچ بحثی نیست که برخی کاربران شبکه های اجتماعی با چالش روبرو هستند اما تحقیقات نشان داده هیچ رابطه واضحی بین استفاده نوجوانان از شبکه های اجتماعی و فقدان سلامت وجود ندارد.
او همچنین اظهار کرد مارک زاکربرگ مدیر ارشد اجرایی و بنیانگذار متا در تمایل این شرکت برای بهبود خدماتش و نه خطرناک کردن آنها همنظر است.
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