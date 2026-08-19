نمایشگاه «وصف آزادگی»؛ روایتی از صبر و استقامت در قلب قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رازقی، مسئول هنرهای تجسمی حوزه هنری استان قزوین، در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه اظهار کرد: «وصف آزادگی» روایتی هنری از اسوه‌های صبر و استقامت در پایتخت آزادگان ایران، یعنی استان قزوین است.

وی افزود: این نمایشگاه از ۲۷ مرداد تا سوم شهریورماه در نگارخانه مهر حوزه هنری قزوین برپا است و با رویکردی تلفیقی، مجموعه‌ای از تصاویر آزادگان را در کنار روایت‌های مرتبط با آنان به نمایش گذاشته است.

رازقی با تشریح بخش‌های مختلف نمایشگاه بیان کرد: بخشی از فضای نمایشگاه به بازسازی سلول اسرا و آزادگان ایرانی اختصاص یافته که به یادبود سید آزادگان، حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی‌اکبر ابوترابی‌فرد، طراحی شده است.

وی ادامه داد: در بخش دیگری از نمایشگاه نیز تصاویری از خلبان شهید، سرلشکر حسین لشکری، در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

مسئول هنرهای تجسمی حوزه هنری استان قزوین با اشاره به بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در این رویداد هنری گفت: بخش اصلی نمایشگاه شامل منتخبی از روایت‌های کتاب «تا بهمن سیگار نمی‌کشم» است و برای نخستین بار تصاویری که با استفاده از تکنیک‌های هوش مصنوعی بازسازی شده‌اند، در معرض دید مخاطبان قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: برای تجربه بهتر مخاطبان، روایت شنیداری هر تصویر نیز با صدای راوی کتاب، فرج‌الله فصیح رامندی، در کنار تصاویر ارائه شده است.

نمایشگاه «وصف آزادگی» تا سوم شهریورماه در نگارخانه مهر حوزه هنری قزوین پذیرای علاقه‌مندان و بازدیدکنندگان است.