به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانههای صهیونیستی امروز (سه شنبه) نتایج یک نظرسنجی جدید را منتشر کردهاند که بر اساس آن مشخص شده نگرانی صهیونیستها از آینده خود بسیار افزایش یافته است.
براساس نتایج این نظرسنجی ۶۹ درصد از جامعه صهیونیستی در ارتباط با سرنوشت و آینده این رژیم نگرانیهای جدی دارند و گفتهاند که از فکر کردن به این مساله دچار ترس و وحشت میشوند.
از سوی دیگر، در بخش دیگری از این نظرسنجی ۷۵ درصد از عربهای ساکن در اراضی اشغالی عنوان کردهاند که هیچ حقی برای یهودیان در سرزمین فلسطین قائل نیستند.
نتایج این نظرسنجی جدید به خوبی موید روندی است که طی سالهای اخیر آغاز شده و در نهایت با از بین رفتن شاخصههای شکننده بقای رژیم صهیونیستی به فروپاشی آن منجر خواهد شد.
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