دیدار عضو اتحادیه جهانی کشتی با رئیس کمیته ملی المپیک

به گزارش خبرگزاری مهر، این دیدار که با حضور سید رضاصالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک و پیمان فخری رئیس مرکز نظارت بر تیم‌های ملی و سرپرست کاروان ایران در بازی‌های آسیایی هانگژو برگزار شد طرفین بر گسترش مناسبات و تفاهمنامه های ورزشی تاکید کردند.

در ابتدای این نشست صالحی امیری ضمن خیر مقدم و ابراز رضایت از دعوت و همکاری خوب فدراسیون کشتی ایران از عضو مجارستانی هیأت رئیسه اتحادیه جهانی کشتی، اظهار کرد: کشتی هویت ماست و ما به کشتی فراتر از یک ورزش نیاز داریم، فدراسیون کشتی ایران با حضور علیرضا دبیر که از اسطوره‌های این ورزش در ایران هست در آستانه یک تحول بزرگ و جهش است.

وی افزود: از شما دعوت می‌کنم پس از نشست از تندیس علیرضا دبیر که به عنوان قهرمان نامدار ما ساخته شده و سایر تندیس‌ها، مدال‌ها و یادبودهای قهرمانان کشتی که بار اصلی مدال آوری ایران در بازی‌های المپیک را بر دوش می کشند و زینت بخش موزه ملی ورزش، المپیک و پارالمپیک ایران است، بازدید کنید.

صالحی امیری ضمن ارائه آماری از فعالیت‌های فدراسیون‌ها و هیأت‌های ورزش در ایران تاکید کرد: کشتی ورزش اول و فوتبال پرطرفدارترین رشته ورزشی کشور ماست و ما ۳میلیون و ۸۰۰ هزار نفر ورزشکار در سطح قهرمانی در کشور داریم.

رئیس کمیته ملی المپیک با تاکید بر اینکه مجارستان پایگاه اصلی آموزشی IOC است افزود: ما علاقمند به همکاری و تبادلات آموزشی بیشتر با آکادمی شما هستیم؛ ضمن اینکه آکادمی ملی المپیک ایران با فضای بسیار مناسب بصورت دائم برگزار کننده دوره‌های آموزشی در زمینه‌های مختلف مدیریت ورزشی، مدیریت استراتژیک، تربیت مربی و …است و طی ۴ سال گذشته ۳۸۰ دوره آموزشی را برگزار کرده است چراکه ما به سرمایه گذاری هرچه بیشتر در امر آموزش معتقدیم.

صالحی امیری ضمن دعوت از مهمانان برای بازدید از آکادمی ملی المپیک گفت: به طور حتم شما با علیرضا دبیر برای برگزاری اردوها و دوره‌های آموزشی مشترک به نتایجی رسیدید اما من می‌خواهم این تبادلات و همکاری را به سایر رشته‌های ورزشی تعمیم دهم و از آنجاییکه بازی‌های آسیایی هانگژو به تعویق افتاده است ما در تلاش برای حفظ آمادگی ورزشکارانمان هستیم و به همین منظور مجارستان را بعنوان یکی از برنامه‌های خود برای اردوی مشترک ورزشکاران در نظر گرفتیم.

پیتر باچا ضمن ابراز خرسندی از حضور در ایران آماری از ورزش مجارستان ارائه کرد و گفت: حمایت‌های شما از کشتی و دبیر نشان می‌دهد این رشته چه جایگاه خوبی در ایران دارد از تعداد ورزشکاران و فعالیت‌های ورزشی کشور شما بسیار حیرت کرده و شگفت زده شدم؛ در قیاس با ایران تعداد کشتی گیران ما کمتر است و به همین منظور ارتباطات خود را با علیرضا دبیر بیشتر کردیم تا تعاملات بیشتری داشته باشیم و امیدواریم کشتی گیران و قهرمانان ایرانی به مجارستان بیشتر سفر کنند.

عضو هیأت رئیسه اتحادیه جهانی کشتی افزود: کشتی در کشور ما یک بخش راهبردی در اقتصاد است و سهم و نگاه استراتژیک خاصی به آن می‌شود و با توجه به حمایت بزرگ از جانب دولت ما آمادگی برگزاری مسابقات بسیاری را داریم.

وی ضمن تشریح بیشتر شرایط کشتی در مجارستان و آکادمی این کشور از صالحی امیری دعوت کرد تادر حاشیه سفر ماه ژوئن وی به مجارستان از امکانات کشتی و آکادمی این کشور نیز بازدید کنند.

پیتر باچا عضو هیأت رئیسه اتحادیه جهانی کشتی و هیأت همراه پس از نشست با صالحی امیری از موزه ملی ورزش المپیک و پارالمپیک و آکادمی ملی المپیک بازدید کردند.