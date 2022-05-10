به گزارش خبرگزاری مهر، سید میعاد صالحی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه‌آهن پیرامون سفر اخیر به روسیه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت:«در سفر به روسیه، مذاکرات خوب و رو به جلویی در بالاترین سطح مقامات حوزه حمل و نقل ریلی دو کشور برگزار شد. در این سفر که با حضور رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی، اینجانب و همچنین مسئولان حوزه‌های حمل و نقل دریایی، هوایی و جاده‌ای کشور برگزار شد، سه دیدار مهم در خصوص موضوعات ریلی انجام گرفت.

یک دیدار با ویتالی ساولیف وزیر حمل و نقل روسیه، یک دیدار با بلازاروف رئیس راه آهن روسیه و دیداری نیز با پاولوف قائم مقام راه آهن روسیه داشتیم.

همچنین در این سفر، تفاهمنامه جامع حمل و نقل بین وزیر حمل و نقل روسیه و وزیر راه و شهرسازی ایران امضا شد.

تفاهمات خوبی هم در زمینه ناوگان صورت گرفت که پیشرفت و توسعه مشهود کریدور شمال جنوب را در پی خواهد داشت.

این کریدور بنادر جنوبی ایران شامل بنادر شهید رجایی، امام خمینی (ره) و شهید بهشتی چابهار را از طریق مرزهای اینچه برون در شرق دریای خزر، آستارا در غرب دریای خزر و بنادر شمالی از جمله امیرآباد، کاسپین و انزلی را به روسیه، همسایه‌های شمالی ایران و اروپای شرقی متصل خواهد کرد.

تکمیل راه‌آهن رشت-آستارا، اصلاح و برقی‌سازی خط ریلی اینچه‌برون-گرمسار و تأمین بخشی از لکوموتیو مورد نیاز کشور از جمله موضوعات مورد گفتگو در این سفر بود.

با افزایش تنش روسیه و غرب و کاهش مبادلات فیمابین، طبیعتاً حجم تجارت روسیه با کشورهای آسیایی و آفریقایی افزایش می‌یابد.

با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی ایران که اصطلاحاً چهار راه تجارت جهانی است و نیز تنش‌های رو به افزایش روسیه با اروپا و آمریکا، شاهد افزایش تمایل مقامات این کشور به گسترش همکاری‌ها با جمهوری اسلامی ایران در حوزه ترانزیت هستیم.

ما نیز از این موضوع استقبال می‌کنیم و امیدواریم با استفاده از فرصت تاریخی پیش آمده، بتوانیم حداکثر منافع را برای ملت ایران به دست آوریم. نباید گذاشت این بار نیز این فرصت تاریخی به دلیل اهمال و سستی‌ها، موقعیت نشناسی ها و احیاناً نفوذها از دست برود.»