موافقت دولت با فاینانس ۱۲.۸ میلیون یورویی برای نوسازی لوکوموتیوها

به گزارش خبرنگار مهر، شورای اقتصاد به ریاست سید مسعود میرکاظمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه ۸ تیر ماه امسال با پیشنهاد دو سال و نیم قبل وزارت راه و شهرسازی در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۸ مبنی بر امکان واردات قطعات ضروری ناوگان لوکوموتیوهای راه آهن موافقت کرد.

بر اساس این مصوبه، شرکت راه آهن می‌تواند معادل ۱۲ میلیون و ۸۶۷ هزار و ۱۱ یورو مشتمل بر ۱۰ میلیون و ۶۲۵ هزار یورو اصل تسهیلات خارجی (فاینانس) و ۲ میلیون و ۲۴۲ هزار و ۱۱۵ یورو سود آن به عنوان وام خارجی برای خرید قطعات ضروری لوکوموتیوها استفاده کند.

چند دستگاه لوکوموتیو زمین‌گیر داریم؟

گفتنی است سید میعاد صالحی مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و معاون وزیر راه و شهرسازی اواخر آذر ماه سال گذشته در مراسم الحاق ناوگان ریلی به شبکه راه آهن اظهار داشت: در حال حاضر ۹۵۰ دستگاه لکوموتیو در کشور وجود دارد که ۲۰۰ دستگاه از این تعداد از ۲۰ سال گذشته زمین‌گیر بودند و از آنها به عنوان برداشت قطعه استفاده می‌شد. همچنین کمتر از ۲۰۰ دستگاه دیگر در طول ۳ سال اخیر زمین‌گیر و حدود ۶۰ لکوموتیو هم در ۷ ماه اول ۱۴۰۰ زمین‌گیر شدند.

صالحی تاکید کرد: بنابراین در حال حاضر کل شبکه ریلی با حدود ۵۰۰ دستگاه لکوموتیو در حال گردش است و در این حدود دیزل گرم داریم.