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۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۲۰:۵۶

در تماسی تلفنی؛

رؤسای جمهور فرانسه و چین درباره اوکراین گفتگو کردند

رؤسای جمهور فرانسه و چین درباره اوکراین گفتگو کردند

رؤسای جمهور فرانسه و چین در جریان گفتگویی تلفنی در خصوص بحران اوکراین به بحث و تبادل نظر پرداختند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رؤسای جمهور فرانسه و چین امروز سه شنبه در گفتگویی تلفنی برقراری آتش بس فوری در اوکراین را خواستار شدند.

در بیانیه کاخ الیزه آمده است که «امانوئل ماکرون» و «شی جین پینگ» در خصوص جنگ در اوکراین و بحران جهانی غذایی ناشی از آن به رایزنی پرداختند و خواستار آتش‌بس فوری در این کشور شدند.

بنا به اعلام دفتر ریاست جمهوری فرانسه، سران دو کشور بر تعهد خود به احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت اوکراین تاکید کردند.

در بخشی از بیانیه الیزه آمده است: ماکرون و شی در مورد ابتکار FARM فرانسه به عنوان پاسخی به خطر بحران غذایی گفتگو کرده اند. رئیس جمهور فرانسه همچنین از همتای چینی خود خواست تا با توجه به محدودیت‌های شدید کرونایی برای جابجایی مردم در چین، نگرانی‌های جامعه فرانسوی ساکن در این کشور را با حفظ ارتباطات هوایی با فرانسه و اجازه سفر به فرودگاه‌ها در نظر بگیرد.

کد مطلب 5486904

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