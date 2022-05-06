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۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۲۳:۳۳

معاون وزیر خارجه چین:

غرب از اوکراین به عنوان طعمه برای تضعیف روسیه استفاده می‌کند

غرب از اوکراین به عنوان طعمه برای تضعیف روسیه استفاده می‌کند

معاون وزیر خارجه چین در سخنانی گفت: «غرب از اوکراین به عنوان طعمه برای تضعیف روسیه استفاده می‌کند.»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، معاون وزیر امور خارجه چین روز جمعه گفت که کشورهای غربی قصد دارند از اوکراین به عنوان «طعمه» برای تضعیف روسیه و حفظ هژمونی خود استفاده کنند.

این مقام وزارت خارجه چین گفت: «چین هیچ هدف ژئوپلیتیکی در بحران اوکراین ندارد و برخی از قدرت‌های بزرگ هیچ کمکی برای حل این بحران یا تسهیل مذاکرات صلح انجام نداده اند، بلکه قدرت‌ها سعی دارند از این بحران برای تضعیف روسیه و مبارزه با آن استفاده کنند.»

معاون وزیرخارجه چین همچنین افزود: «قدرت ها غربی به گفتگوهای صلح یا آتش بس در اوکراین و به جان و امنیت مردم آن جا اهمیت نمی‌دهند. آنها فقط مصمم به استفاده از اوکراین به عنوان طعمه توپ برای تضعیف روسیه و قربانی کردن اوکراینی‌ها برای خدمت به جاه طلبی‌های هژمونیک و اهداف ژئوپلیتیکی خود هستند.»

کد مطلب 5483261

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    نظرات

    • IR ۰۰:۰۳ - ۱۴۰۱/۰۲/۱۷
      0 0
      پاسخ
      چین بره کروناشو جمع کنه دنیارو نابود کرد اول هرجنگی همه میگن نظری ندارن بعد اغراض اصلی معلوم میشه روس اگر تضعیف نشه کشور ماراهم تصاحب میکند البته با همکاری رفیقش چین

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