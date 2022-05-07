به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «لی یوچنگ»، معاون وزیر خارجه چین در سخنان خود تاکید کرد که اروپا قربانی آمریکا در جنگ اوکراین شده است.

این مقام چینی، ریشه بحران کنونی در اروپا و جنگ روسیه را توسعه ناتو عنوان کرد و با اشاره به موضوع تایوان گفت: «اتحاد دوباره با تایوان راه درست است و اقدام تایوان برای به دست آوردن حمایت خارجی برای راه به جایی نخواهد برد.»

پیش از این نیز معاون وزیر امور خارجه چین روز جمعه گفته بود که کشورهای غربی قصد دارند از اوکراین به عنوان «طعمه» برای تضعیف روسیه و حفظ هژمونی خود استفاده کنند. این مقام وزارت خارجه چین گفت: «چین هیچ هدف ژئوپلیتیکی در بحران اوکراین ندارد و برخی از قدرت‌های بزرگ هیچ کمکی برای حل این بحران یا تسهیل مذاکرات صلح انجام نداده‌اند، بلکه قدرت‌ها سعی دارند از این بحران برای تضعیف روسیه و مبارزه با آن استفاده کنند.»

معاون وزیرخارجه چین همچنین افزود: «قدرت ها غربی به گفتگوهای صلح یا آتش بس در اوکراین و به جان و امنیت مردم آنجا اهمیت نمی‌دهند. آنها فقط مصمم به استفاده از اوکراین به عنوان طعمه توپ برای تضعیف روسیه و قربانی کردن اوکراینی‌ها برای خدمت به جاه طلبی‌های هژمونیک و اهداف ژئوپلیتیکی خود هستند.»