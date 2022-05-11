به گزارش خبرنگار مهر، رضا طهماسبی چهارشنبه در جمع خبرنگاران عنوان کرد: تعداد سه هزار تخت بیمارستانی در همدان داریم و به دنبال اضافه کردن به این ظرفیت هستیم، چرا که شاید جوابگوی نسبی باشد اما کامل تعمیم نمی‌دهد

وی با تاکید بر اینکه بیمارستان صحرایی در بهشتی ایجاد شد، اظهار کرد: بخش‌های جدید بیمارستان فاطمیه افتتاح می‌شود و ۲۱ تخت در اتاق عمل اضافه می‌شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه کلینیک ناباروری نیز به ارائه خدمات می‌پردازد، اظهار کرد: بسته‌های داروهای ناباروری مقداری تحت پوشش قرار گرفته است و عملاً مشکلی در این حوزه نداریم.

طهماسبی با بیان اینکه هدف علوم پزشکی ارائه خدمات صددرصدی برای ناباروری است، خاطرنشان کرد: محدودیت سنی برای بیمه ناباروری وجود ندارد و همه را تحت پوشش قرار می‌دهد بدین ترتیب، خدمات به صورت بیمه‌ای رصد می‌شود و ناباروری تحت بیمه کامل قرار می‌گیرد.

وی با تصریح بر اینکه بیمه ناباروری تکمیل شده و مشکلی در این حوزه نداریم، اظهار کرد: هر زوج یکبار می‌تواند از پکیج‌های حمایتی استفاده کند، بیمارستان اکباتان ۲۲۰ تختخواب دارد و در مجموع، تعداد ۲۷۰ تخت به تخت‌های استان اضافه می‌شود.

این مسئول با تاکید بر اینکه استاندار کشوری حدود ۲ و نیم تخت است و استان همدان از استاندارد کشوری کمتر و حدود ۱.۷ است؛ یادآور شد: مرکز جامع سرطان وقفه داشت که با همکاری مسؤلین مجدداً تمایل به ادامه آن را شاهد هستیم.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه در این مرکز، بخش شیمی درمانی راه اندازی شده و رادیوتراپی تا پایان سال راه اندازی می‌شود، افزود: در حوزه درمان ستاد اجرایی امام کمک‌های زیادی کرده اند.