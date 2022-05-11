سازمان همکاری اسلامی ترور «شیرین ابوعاقله» را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر سازمان همکاری اسلامی در واکنش به ترور «شیرین ابوعاقله» خبرنگار فلسطینی شبکه الجزیره بیانیه‌ای صادر و این حادثه را محکوم کرد.

سازمان همکاری اسلامی در بیانیه خود شهادت این خبرنگار فلسطینی در جنین را به شدت محکوم و تاکید کرد که این جنایت نقض آشکار قوانین و موازین بین‌المللی است و همچنین نیاز است تا تحقیقات فوری و محاکمه مسئولین این جنایت صورت گیرد.

وزارت بهداشت فلسطین صبح امروز از شهادت شیرین ابوعاقله خبرنگار فلسطینی شبکه الجزیره، به دلیل اصابت گلوله مستقیم نظامیان صهیونیست به سرش خبر داد.

شیرین نصری ابوعاقله در سال ۱۹۷۱ در بیت‌المقدس به دنیا آمد و در خانواده‌ای مسیحی اهل بیت لحم در جنوب کرانه باختری بزرگ شد. تحصیلات متوسطه خود را در مدرسه «راهبات الوردیه» در بیت حنینا در شهر مقدس به پایان رساند.

شیرین ابتدا در دانشگاه علم و صنعت اردن در رشته معماری تحصیل کرد، سپس به روزنامه نگاری در دانشگاه یرموک در اردن تغییر رشته داد و با رتبه برتر از آنجا فارغ التحصیل شد.

شیرین ابوعاقله پس از فارغ‌التحصیلی به فلسطین بازگشت و در رسانه‌های مختلفی مثل رسانه‌ی آن روا، رادیو صوت فلسطین، کانال ماهواره‌ای امان، مؤسسه‌ی مفتاح و رادیو مونت کارلو کار کرد.

در سال ۱۹۹۷، شیرین در ابتدای راه اندازی دفتر شبکه ماهواره‌ای الجزیره در فلسطین به گروه شبکه الجزیره پیوست و تا زمانی که در حمایت از میهن و آرمانش به شهادت رسید، در آنجا ماند.