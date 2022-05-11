به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمی امین در ارتباط تصویری با بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما با بیان اینکه در سال ۹۷ به دلیل بهم ریختگی طراز ارزی کشور، واردات خودرو در مصوبه‌ای ممنوع شد افزود: پایان زمان این مصوبه اردیبهشت امسال بود و بر این اساس در دولت واردات خودرو مطرح و کلیات آن تصویب شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ا ین که اکنون تراز ارزی کشور در وضع خوبی قرار دارد و فشار به منابع ارزی کشور به گونه‌ای نخواهد بود که برای قیمت ارز مشکل ایجاد کند گفت: در طرحی که درباره واردات خودرو آماده و در مراحل نهایی است بر واردات خودروهای اقتصادی تمرکز شده است.

وی ادامه داد: سال‌های گذشته خودروهای گران قیمت، لوکس و تجملی وارد می‌شد که یک بخش خاصی از آن بهره مند می‌شدند، در حالی که اکنون تمرکز ما بر واردات خودروهایی است که همه مردم بتوانند استفاده کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: خودروهایی که به عنوان خودروهای اقتصادی در کشور تولید می‌کنیم، کیفیت مطلوبی ندارد و باید تولید آنها متوقف شود.

فاطمی امین در پاسخ به اینکه چه تعداد خودرو وارد کشور خواهد شد، افزود: تعداد خودروها متناسب با روند تنظیم بازار خواهد بود، ما پنج روش را برای واردات طراحی کرده‌ایم که به زودی اطلاع رسانی خواهیم کرد.

وی گفت: محدودیتی برای واردات نخواهیم داشت و متناسب با تقاضای بازار واردات انجام خواهد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به شکاف عرضه و تقاضای خودرو در کشور افزود: در سال گذشته کمتر از ۹۰۰ هزار خودرو تولید شد که نسبت به تقاضا عدد بسیار پایین و موجب ایجاد بازار آزاد خودرو شده است.

وی گفت: از ابتدای سال تا ۱۸ اردیبهشت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۸ درصد عرضه خودرو افزایش یافته و تعهدات معوق خودروسازان از ۶۰ هزار دستگاه به ۱۰ هزار دستگاه رسیده است.

فاطمی امین اضافه کرد: مصوبات طرح واردات خودرو هفته آینده نهایی خواهد شد و با دستگاه‌ها برای تسریع در واردات هماهنگی می‌شود.

وی افزود: ما به عنوان دولت وارد کننده نخواهیم بود و فقط شرایط را تسهیل می‌کنیم، البته خودروهایی که وارد می‌شود باید خدمات پس از فروش داشته باشد.

فاطمی امین اضافه کرد: روش‌های تامین مالی واردات خودرو متنوع است و بخش قابل توجهی از منابع از طریق منابع خارجی تامین خواهد شد که به تراز ارزی کشور کمک می‌کند.

فاطمی امین درباره زمان برداشت یارانه‌ها از حساب نیز گفت: طبق اطلاعیه شماره ۲ ستاد تنظیم بازار، بخشی از یارانه واریز شده قابل برداشت است.

وی اضافه کرد: درباره تخم مرغ، مرغ، روغن و لبنیات با تشکل‌های تولیدی جلسات متعددی داشتیم و مذاکراتی انجام و سقف قیمت‌ها مشخص شده است که از فردا این قیمت‌ها اعمال خواهد شد.

او گفت: در ماه‌های گذشته مواد اولیه به اندازه کافی وارد کشور شد و هیچ کمبودی در تامین کالا وجود ندارد.

فاطمی امین با بیان اینکه سقف قیمت‌ها به تولید کنندگان ابلاغ شده است افزود: اگر مردم رفتارهای هیجانی نداشته باشند، بازار مدیریت می‌شود.

وی گفت: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار افزایش قیمت محصولات باید با هماهنگی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باشد.

فاطمی امین افزود: تولیدکنندگان باید افزایش قیمت را بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار و تایید سازمان حمایت انجام دهند و فروشندگان با قیمت مصوب کالاها را عرضه کنند.

وی افزود: با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت دادگستری در روزهای آینده بر بازار به طور کامل نظارت می‌کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با اصلاح جرائم تعزیرات، شرایط بازدارندگی از تخلفات بازار ایجاد شده است.

خبرگزاری مهر را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.