به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حسین نوریهمدانی عصر چهارشنبه در دیدار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: ستون جامعه اسلامی مردم هستند و مسئولین باید در راستای خدمت رسانی و فراهم آوردن بسترهای رفاه مردم تمام همت خود را به کار ببندند.
آیت الله نوری همدانی بیان داشت: دین اسلام برای اجرای عدالت و همچنین از بین بردن جهل و نادانی و فراهم آوردن رفاه و نابودی فقر برنامه دارد و برای تمامی این موضوعات سفارش و تاکیداتی دارد.
وی با اشاره به توصیه امیرالمومنین (ع) به مالک اشتر اظهار داشت: امام علی (ع) به مالک فرمود آگاه باش که ستون دین و همچنین سپر در برابر سختیها و دشمنان، مردم هستند.
وی با بیان اینکه ملت ایران در هشت سال جنگ تحمیلی و دفاع مقدس، جانانه در میدان حضور داشت افزود: مردم در همه زمینههایی که نظام جمهوری اسلامی به آنان نیاز داشته؛ مشارکت فعالانه داشتند و پشتیبان نظام و مقام معظم رهبری بودند.
مردم نباید در تنگنای اقتصادی و معیشتی باشند
این مرجع تقلید شیعیان بیان داشت: خدمتگزاری به ملت و تلاش برای بهبود شرایط اقتصادی میبایست در اولویت برنامههای دولت باشد.
وی تاکید کرد: مردم نباید در تنگنای اقتصادی و معیشتی باشند و دولت باید برای حل مشکلات مردم تمام همت خود را به کار گیرد و باید برای جلب رضایت مردم تلاش کرد.
آیت الله نوری همدانی عنوان داشت: در این شرایطی که کشور با مشکلات اقتصادی و معیشتی مواجه است مسئولین نباید روحیه و خوی اشرافیگری داشته باشند و باید همت خود را برای ایجاد اشتغال و فراهم آوردن زمینه رفاه و آسایش مردم به کار گیرند.
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