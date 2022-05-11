به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حسین نوری‌همدانی عصر چهارشنبه در دیدار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: ستون جامعه اسلامی مردم هستند و مسئولین باید در راستای خدمت رسانی و فراهم آوردن بسترهای رفاه مردم تمام همت خود را به کار ببندند.

آیت الله نوری همدانی بیان داشت: دین اسلام برای اجرای عدالت و همچنین از بین بردن جهل و نادانی و فراهم آوردن رفاه و نابودی فقر برنامه دارد و برای تمامی این موضوعات سفارش و تاکیداتی دارد.

وی با اشاره به توصیه امیرالمومنین (ع) به مالک اشتر اظهار داشت: امام علی (ع) به مالک فرمود آگاه باش که ستون دین و همچنین سپر در برابر سختی‌ها و دشمنان، مردم هستند.

وی با بیان اینکه ملت ایران در هشت سال جنگ تحمیلی و دفاع مقدس، جانانه در میدان حضور داشت افزود: مردم در همه زمینه‌هایی که نظام جمهوری اسلامی به آنان نیاز داشته؛ مشارکت فعالانه داشتند و پشتیبان نظام و مقام معظم رهبری بودند.

مردم نباید در تنگنای اقتصادی و معیشتی باشند

این مرجع تقلید شیعیان بیان داشت: خدمتگزاری به ملت و تلاش برای بهبود شرایط اقتصادی می‌بایست در اولویت برنامه‌های دولت باشد.

وی تاکید کرد: مردم نباید در تنگنای اقتصادی و معیشتی باشند و دولت باید برای حل مشکلات مردم تمام همت خود را به کار گیرد و باید برای جلب رضایت مردم تلاش کرد.

آیت الله نوری همدانی عنوان داشت: در این شرایطی که کشور با مشکلات اقتصادی و معیشتی مواجه است مسئولین نباید روحیه و خوی اشرافیگری داشته باشند و باید همت خود را برای ایجاد اشتغال و فراهم آوردن زمینه رفاه و آسایش مردم به کار گیرند.