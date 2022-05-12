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۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۱:۳۲

حمله وحشیانه نظامیان صهیونیست به شمال شرق قدس اشغالی

حمله وحشیانه نظامیان صهیونیست به شمال شرق قدس اشغالی

منابع فلسطینی از یورش نظامیان صهیونیست به شهرک العیسویه در شمال شرق قدس اشغالی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، منابع فلسطینی از یورش نظامیان صهیونیست به شهرک العیسویه در شمال شرق قدس اشغالی خبر دادند.

بر اساس این گزارش، منابع محلی اعلام کردند که دهها فلسطینی بر اثر شلیک گسترده گاز اشک آور از سوی نظامیان صهیونیست دچار حالت خفگی شدند.

منابع فلسطینی از مقابله جوانان فلسطینی با اشغالگرانی که به این شهرک یورش بردند، خبر دادند.

این منابع افزودند: نظامیان صهیونیست با گاز اشک آور و گلوله‌های پلاستیکی به سوی جوانان و منازل فلسطینی‌ها حمله ور شدند.

گفتنی است که حملات صهیونیست‌ها به کرانه باختری و قدس اشغالی تشدید شده است.

کد مطلب 5488156

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