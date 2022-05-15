مهاجم استقلال مقابل آلومینیوم محروم نیست/ غیبت دانشگر و نیک نفس

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال که توانست قهرمانی‌اش در لیگ برتر را در هفته بیست و هفتم تثبیت کرده تا در ۳ هفته پایانی به صورت تشریفاتی به میدان برود، در هفته بیست و هشتم میزبان آلومینیوم اراک است و شاید تنها انگیزه آبی‌ها برای این بازی حفظ رکورد شکست ناپذیری شان در این فصل باشد.

فرهاد مجیدی در حالی تیمش را برای این دیدار آماده می‌کند که دو بازیکن را به دلیل محرومیت در اختیار ندارد. محمد دانشگر و زبیر نیک نفس دو آبی پوشی بودند که به واسطه دریافت کارت زرد مقابل فولاد، ۷ اخطاره شده و برای بار دوم در این فصل طعم محرومیت را چشیدند.

در خصوص امیرحسین حسین زاده دیگر بازیکن اخطاری استقلال که اعلام شده بود وی نیز ۴ اخطاره شده و بازی با آلومینیوم را از دست داده است، خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد که باشگاه استقلال در خصوص این بازیکن از سازمان لیگ استعلام کرد و مشخص شد حسین زاده ۳ اخطاره است و منعی برای حضور مقابل آلومینیوم ندارد. حسین زاده مقابل فولاد اولین گل تیمش را به ثمر رساند تا آبی پوشان از میزبان خود پیش بیفتند.

دیدار استقلال و آلومینیوم از هفته بیست و هشتم لیگ برتر با میزبانی آبی پوشان و در ورزشگاه آزادی از ساعت ۲۱:۱۵ پنجشنبه ۲۹ اردیبهشت برگزار می‌شود.