فولادوند همبازی عطاران و رضویان در "حنابندان"

تهیه‌کننده فیلم سینمایی "حنابندان" به خبرنگار مهر گفت: "با توجه به موفقیت "کلاهی برای باران" قصد داریم از همان عوامل برای "حنابندان" دعوت کنیم که تاکنون با فولادوند، عطارن و رضویان به توافق رسیده‌ایم و با دیگر بازیگران فیلم نیز قرارداد خواهیم بست."

سیدمحسن وزیری از همکاری با این بازیگران در فیلم "کلاهی برای باران" ابراز رضایت کرد و افزود: "ما در فیلم قبلی‌مان همکاری خوبی با این دوستان داشتیم و علاقمند بودیم بار دیگر با آنها کار کنیم که این امکان در فیلم جدیدمان مهیا شد."

وزیری در پایان "حنابندان" را فیلمی در ژانر کمدی دانست و گفت: "این فیلم از قصه و طنزی متفاوت برخوردار است. در حال حاضر مشغول بازنویسی فیلمنامه هستیم که به محض پایان یافتن این مرحله فیلمبرداری را در تهران آغاز خواهیم کرد."

قدرت الله صلح میرزایی در حال حاضر فیلم سینمایی "هدف اصلی" را در نوبت اکران دارد. او پیش از این با همکاری وزیری فیلم کمدی "شاخه گلی برای عروس" را کارگردانی کرده بود.