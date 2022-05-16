به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «ویکتور اوربان» نخست وزیر مجارستان امروز دوشنبه در سخنانی تصریح کرد: تحریم ها علیه روسیه در عمل بی اثر هستند.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، نخست وزیر مجارستان در این خصوص گفت: تحریم ها علیه روسیه تنها روی کاغد مؤثر هستند. اروپا اینطور تصور می کند که تحریم های ضدروسی می تواند این کشور را به زانو دربیاورد.

«ویکتور اوربان» در این خصوص افزود: این تحریم ها کاغذی هستند؛ درست مانند بسیاری از سیاستمداران کاغذی که شواهد فرضی را مطرح می کنند؛ اما فکر می کنم که ممنوعیت های قاره ای نیز در این راستا مثمر ثمر نخواهند بود. همچنین می دانم افرادی که چنین موضوعاتی را هم مطرح می کنند، شکست خواهند خورد.

وی در سخنانی پس از انتصاب دوباره اش به عنوان نخست وزیر مجارستان گفت که مادامیکه تحریم ها علیه روسیه امنیت انرژی در کشورش را تهدید نکند، با آنها مخالفت نخواهد کرد.

این در حالیست که «کاتالین نواک» رئیس جمهور جدید مجارستان پیشتر در مراسم تحلیف خود اعلام کرده بود که عملیات نظامی روسیه در اوکراین را محکوم می‌کند و قرار است در اولین سفر خود به لهستان برود تا روابط بوداپست-ورشو را بهبود بخشد.

اظهارات نواک در حالی بیان می‌شود که «ویکتور اوربان» نخست وزیر این کشور نیز عملیات روسیه در اوکراین را محکوم کرده است، اما از انتقاد شخصی و مستقیم از «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه پرهیز کرده و به شدت با هرگونه تحریم برضد انرژی روسیه مخالف بوده است.

وابستگی اقتصاد مجارستان به نفت وارداتی از روسیه به حدی است که اوربان از اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا بر واردات انرژی از مسکو همانند هدف قرار دادن کشورش با بمب اتم یاد کرد بود.