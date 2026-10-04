علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل داده‌های هواشناسی، سامانه‌ای کوتاه و ناپایدار از فردا دوشنبه تا روز پنجشنبه به تناوب جو منطقه را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

وی افزود: فعالیت این سامانه علاوه بر وزش باد و گردوخاک محلی، بارش‌هایی را نیز که غالباً به شکل پراکنده خواهد بود، در سطح استان به همراه دارد و احتمال وقوع رعدوبرق نیز وجود خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به پراکنش زمانی و مکانی بارش‌ها گفت: احتمال بارش در روز دوشنبه در نیمه جنوبی و مناطق مرکزی استان بیشتر است و در روز سه‌شنبه نیز جنوب شرق و مناطق مرکزی در معرض احتمال بیشتری برای بارش قرار دارند.

زورآوند عنوان کرد: در روز چهارشنبه احتمال بارش در نیمه شمالی استان بیشتر به نظر می‌رسد و فعالیت سامانه در مجموع تا روز پنجشنبه به تناوب ادامه خواهد داشت.

وی همچنین با اشاره به وضعیت نواحی مرزی استان تصریح کرد: تقویت جریان‌های غربی در روز سه‌شنبه ممکن است موجب شود هوای نواحی مرزی استان کم و بیش غبارآلود شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه درباره روند دما نیز گفت: حداکثر دمای هوا امروز در نیمه غربی استان تقریباً ثابت می‌ماند، اما در سایر نقاط کاهش خواهد داشت.

زورآوند خاطرنشان کرد: از فردا تا روز چهارشنبه، متوسط دمای هوا در بیشتر نقاط استان روندی رو به افزایش خواهد داشت.