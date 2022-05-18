کرملین: فقدان اراده اوکراین، مذاکرات را به بن بست کشانده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مسکو تایمز، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین اعلام کرد عدم تمایل کی یف، مذاکرات حل و فصل اختلافات دو جانبه را به بن بست کشانده است.

سخنگوی کرملین به خبرنگاران گفت: مذاکرات در واقع رو به جلو پیش نمی‌رود و ما به فقدان اراده کامل مذاکره‌کنندگان اوکراینی برای ادامه این روند اشاره داریم.

در همین راستا روز سه‌شنبه، «میخایلو پودولیاک» مذاکره‌کننده اصلی کی یف از تعلیق مذاکرات با مسکو خبر داد. از آن سو «ولادیمیر مدینسکی» مذاکره کننده ارشد روسیه این هفته گفت که اوکراین هنوز پاسخی به پیش نویس توافقنامه صلح ارسال شده در ۱۵ آوریل نداده است.