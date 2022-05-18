پیگیری تأمین مسکن قشر کارگر در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی شامگاه چهارشنبه در نشست بررسی نحوه همکاری اتاق تعاون در راستای تأمین مسکن اعضا شرکت تعاونی‌های استان سمنان به میزبانی اتاق تعاون سمنان بیان کرد: با توجه به تاکید رئیس جمهور در خصوص حمایت از قشرهای کارگری، این نشست با حضور مدیران اداره کل راه و شهرسازی و اتاق تعاون استان سمنان با محوریت بحث مسکن برگزار شد.

وی با بیان اینکه رسیدگی به امورات و مطالبات قشر کارگری به خصوص در حوزه تأمین مسکن و حمایت از این قشر، همواره مورد تاکید است، افزود: اتاق تعاون به عنوان نماینده قشر کارگری، می‌تواند نقش مؤثری در مساعدت در تأمین هزینه مسکن کارگران داشته باشد، لذا باید از ظرفیت بالای اتاق تعاون برای پیشبرد بهتر این امور استفاده شود.

معاون استاندار سمنان ادامه داد: با توجه به درخواست‌ها و ثبت نام‌ها، وظیفه اتاق تعاون این است که در راستای تشویق افراد واجد شرایط، تکمیل مراحل ثبت نام، تشکیل پرونده، افتتاح حساب و واریز وجه توسط متقاضیان واجد شرایط و سپس واگذاری زمین و شروع به ساخت اقدام کند.

حمیدی با بیان اینکه ضرورت دارد تا تعامل بین مجموعه راه و شهرسازی و اتاق تعاون در این حوزه تقویت شود و دسترسی به اطلاعات متقاضیان برای اتاق تعاون میسر شود، گفت: تقویت تعامل بین اداره کار و اداره راه و شهرسازی نیز می‌تواند در پیشبرد بهتر امور تأثیر شایانی داشته باشد.

وی افزود: در حال حاضر در بحث تأمین زمین برای احداث واحدهای نهضت ملی مسکن و تأمین مسکن کارگران متقاضی واجد شرایط مشکلی وجود ندارد و لازم است تا اتاق تعاون با آنالیز و بررسی کامل، در مراحل ساخت کمک‌های لازم را انجام دهد.