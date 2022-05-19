تصادف منجر به فوت عابر پیاده/ راننده متواری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اصغر شریفی اظهار کرد: به گفته شاهدان عینی حاضر در صحنه تصادف در ساعت ۱۵:۴۰ ظهر دیروز و در مسیر گل‌ها به جنوب قبل از فتح، یک دستگاه سواری متواری به شدت با عابر پیاده برخورد کرد.

وی افزود: پس از این حادثه متأسفانه عابر پیاده که قصد عبور از این محدوده را داشته بر اثر شدت ضربه وارده در محل حادثه فوت و راننده پس از دیدن این صحنه از محل حادثه متواری شد که بلافاصله پس از این حادثه عوامل منطقه ۲۱ پلیس راهور فاتب در محل حضور یافتند و ضمن ایمن سازی محل نسبت به بررسی علل و عوامل این حادثه پرداختند.

شریفی در خصوص مجازات فرار از صحنه حادثه مطابق با ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی گفت: هر گاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مأمورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد ۷۱۴ و ۷۱۵ و ۷۱۶ این قانون محکوم خواهد شد و دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده تخفیف قائل شود.

وی افزود: در صورت بروز هرگونه تصادف اعم از خسارتی و جرحی و خدای ناکرده فوتی در سطح معابر ضمن حفظ خونسردی خود ابتدا و قبل از هرگونه اقدامی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس حاصل نموده و پلیس را در جریان تصادف قرار دهند.