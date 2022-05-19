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۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۷:۳۵

برخورد پراید با اتوبوس در تبریز ۱ فوتی و ۳ مصدوم برجا گذاشت

برخورد پراید با اتوبوس در تبریز ۱ فوتی و ۳ مصدوم برجا گذاشت

تبریز- سخنگوی اورژانس آذربایجان‌شرقی گفت: برخورد پراید با اتوبوس شرکت واحد در تبریز، یک فوتی و سه مصدوم برجا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید شادی‌نیا بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برخورد یک دستگاه خودروی پراید با اتوبوس شرکت واحد در تبریز، یک فوتی و سه مصدوم برجا گذاشت.

وی افزود: حوالی ساعت ۱۳ امروز پنجشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه، گزارش این حادثه در منطقه راهنمایی تبریز به مرکز اورژانس استان اطلاع داده شد.

شادی‌نیا گفت: بلافاصله پس از دریافت گزارش، عوامل اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

سخنگوی اورژانس آذربایجان‌شرقی، ادامه داد: در این حادثه فوت زن ۷۰ ساله تأیید و سه فرد دیگر نیز مصدوم شده بودند که توسط عوامل اورژانس به بیمارستان امام رضا (ع) تبریز انتقال یافتند.

کد مطلب 5494247

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