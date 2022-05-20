حجت‌الله علی عسگریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با ناپایدار شدن شرایط جوی از روز شنبه، وزش باد به نسبت شدید تا شدید و نفوذ توده گردوخاک به ویژه در مناطق شرق، شمال و مرکز استان پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه این شرایط را برای روز سه‌شنبه هفته پیش رو نیز انتظار داریم، افزود: براثر وزش باد و خیزش گردو خاک در این مناطق کاهش دید افقی و افزایش شاخص‌های کیفی هوا، احتمال شکستن درختان فرسوده و آسیب به سازه‌های موقت وجود دارد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان وضعیت جوی امروز را به نسبت آرام و پایدار پیش‌بینی کرد و گفت: دمای هوای استان در ۲۴ ساعت آینده بین یک تا ۲ درجه سانتیگراد افزایش دارد.

علی عسگریان با بیان اینکه بیشینه و کمینه دمای هوای کلانشهر اصفهان تا فردا بین ۳۴ و ۱۶ درجه سانتیگراد بالای صفر نوسان دارد، اضافه کرد: خوروبیابانک با دمای ۳۷ درجه سانتیگراد بالای صفر و بوئین و میاندشت با دمای چهار درجه سانتیگراد بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.