به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار محمد رضا زارعی تبار جمعه شب در گردهمایی مردم دهستان کبگان از توابع بخش کاکی شهرستان دشتی در حمایت از ولایت و طرح اقتصادی دولت که در روستای زیارت ساحلی برگزار شد، اظهار داشت: دشمنان انقلاب اسلامی با یک جنگ تمام عیار ترکیبی به مقابله با انقلاب اسلامی برخاسته‌اند و تحریم و تحریف دو رکن اصلی این جنگ تمام عیار است.

فرمانده سپاه امام رضا (ع) شهرستان دشتی افزود: دشمن در بحث اقتصادی، موضوع تحریم را دنبال می‌کند و مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی را برای خنثی نمودن آن مطرح کردند.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری برای مقابله با تحریف نیز جهاد تبیین را ارائه دادند و آن را یک فریضه‌ی قطعی و فوری دانسته و از همه خواستند تا با بصیرت بخشی و جهاد تبیین، با جنگ رسانه‌ای دشمن و تحریف مقابله کنند.

وی در ادامه، به تبیین برنامه اقتصادی دولت در خصوص مردمی کردن یارانه‌ها پرداخته و ضمن اشاره به لزوم جراحی اقتصادی، از همراهی مردم با دولت برای اجرای سیاست تحول اقتصادی تقدیر کرد و گفت: ما تاکنون سختی‌های مختلفی را پشت سر گذاشته و از گردنه‌ها و فرازهای سختی، عبور کرده‌ایم و امروز از هر زمان دیگری، قوی‌تر هستیم و تا در صحنه هستیم، امکان ندارد هیچ مشکلی و هیچ دشمنی بر ما غلبه کند.