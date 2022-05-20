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۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۰:۳۳

فرمانده سپاه دشتی:

مردم با بصیرت نقشه‌های دشمنان را خنثی کردند

مردم با بصیرت نقشه‌های دشمنان را خنثی کردند

بوشهر- فرمانده سپاه امام رضا (ع) دشتی گفت: دشمنان با توطئه و دسیسه فراوان قصد براندازی نظام را دارند ولی مردم، با بصیرت با حضور به موقع در صحنه‌های مختلف نقشه‌های آنها را نقش بر آب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار محمد رضا زارعی تبار جمعه شب در گردهمایی مردم دهستان کبگان از توابع بخش کاکی شهرستان دشتی در حمایت از ولایت و طرح اقتصادی دولت که در روستای زیارت ساحلی برگزار شد، اظهار داشت: دشمنان انقلاب اسلامی با یک جنگ تمام عیار ترکیبی به مقابله با انقلاب اسلامی برخاسته‌اند و تحریم و تحریف دو رکن اصلی این جنگ تمام عیار است.

فرمانده سپاه امام رضا (ع) شهرستان دشتی افزود: دشمن در بحث اقتصادی، موضوع تحریم را دنبال می‌کند و مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی را برای خنثی نمودن آن مطرح کردند.

مرد م با بصیرت نقشه‌های دشمنان را خنثی کردند

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری برای مقابله با تحریف نیز جهاد تبیین را ارائه دادند و آن را یک فریضه‌ی قطعی و فوری دانسته و از همه خواستند تا با بصیرت بخشی و جهاد تبیین، با جنگ رسانه‌ای دشمن و تحریف مقابله کنند.

وی در ادامه، به تبیین برنامه اقتصادی دولت در خصوص مردمی کردن یارانه‌ها پرداخته و ضمن اشاره به لزوم جراحی اقتصادی، از همراهی مردم با دولت برای اجرای سیاست تحول اقتصادی تقدیر کرد و گفت: ما تاکنون سختی‌های مختلفی را پشت سر گذاشته و از گردنه‌ها و فرازهای سختی، عبور کرده‌ایم و امروز از هر زمان دیگری، قوی‌تر هستیم و تا در صحنه هستیم، امکان ندارد هیچ مشکلی و هیچ دشمنی بر ما غلبه کند.

کد مطلب 5494943

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