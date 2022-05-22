خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ و اندیشه: تاریخ درس‌های عبرت‌آموز جالبی دارد. گروهک مجاهدین خلق یا منافقین که روزگاری در دوران پیش از انقلاب در تلاش برای ترور مستشاران آمریکایی در ایران بود، امروز به جایی رسیده که مریم رجوی مسئول این‌گروهک تروریستی با مارک پمپئو یکی از قاتلان سردار سلیمانی و چهره‌هایی که در انتظار انتقام این‌جنایت به سر می‌برد، دیدار، گفتگو و توافق می‌کند.

مهدی عسگری پژوهشگر تاریخ معاصر در یادداشتی با عنوان «دلارهایی که تاریخ جعل می‌کنند!» که برای انتشار در اختیار مهر قرار گرفته، به‌طور خلاصه به‌تاریخ آمریکا و منافقین پرداخته است.

مشروح متن این‌یادداشت در ادامه می‌آید؛

در چند سال گذشته، سازمان مجاهدین خلق ایران دست‌به‌دامن مقامات غربی (خصوصاً آمریکایی‌ها) شده است. این سازمان با پرداخت هزینه‌های گزاف از مقامات آمریکایی دعوت می‌کند تا در گردهمایی‌ها و مراسم‎های سازمان شرکت و سخنرانی کرده تا به واسطه حضور این افراد، در مجامع جهانی مقبولیتی کسب کنند؛ برای مثال سران مجاهدین خلق برای سخنرانی پنج دقیقه‌ای ایلین چاو، از وزرای کابینه ترامپ، در سال ۲۰۱۵، ۵۰ هزار دلار پرداخت کردند؛ در چند سال اخیر نیز جان بولتون، مشاور امنیت ملی سابق آمریکا و مایک پمپئو، وزیر خارجه سابق آمریکا پای ثابت این همایش‌ها بوده‌اند.

در ادامه همین فعالیت‌ها، دو روز پیش مایک پمپئو به اشرف ۳، محل جدید اعضای سازمان مجاهدین خلق، رفت و علاوه بر دیدار از این محل، به سخنرانی برای اعضای سازمان پرداخت. او در جایی از سخنرانی‌اش جمله‌ای عجیب می‌گوید: «می‌دانم و در موزه دیدم که بیش از ۱۰۰۰ تن از زندانیان سیاسی رژیم مذهبی امروز در اینجا گرد هم آمده‌اند و می‌خواهم به شما بگویم: به شما احترام می‌گذارم و عمیقاً از همه فعالیت‌هایی که شما انجام داده‌اید، قدردانی می‌کنم.» این جمله نشان می‌دهد پمپئو یا از همه فعالیت‌های سازمان بی‌اطلاع است یا دشمنی با جمهوری اسلامی او را به نقطه‌ای رسانده است که از خون هم‌وطنان آمریکایی خود بگذرد؛ چرا که در لیست «همه فعالیت‌های» این سازمان، ترور چند نفر از هم‌وطنان مایک پمپئو هم دیده می‌شود.

اولین آمریکایی که در لیست ترور سازمان مجاهدین خلق قرار گرفت، سرهنگ لوییس هاوکینز، مستشار نظامی آمریکا در ایران بود. هاوکینز ۱۳ خرداد ۱۳۵۲ در تهران ترور شد. دو روز بعدازاین ترور، در دهمین سالگرد قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، سازمان مجاهدین با پخش اعلامیه‌ای مسئولیت این ترور را پذیرفت؛ در این اعلامیه آمده بود: «این اعدام تنها یک پاسخ کوچک به خون‌هایی بود که تنها در طی دو سال، جلادان بدمست شاه (این جرثومه کثافت و پلیدی) و به فرمان اربابان آمریکایی در تهران، اهواز و سنندج از پیکر فرزندان خلق بر زمین ریخت. پاسخی بود به خون‎های سرخی که در ١٥ خرداد خون‎بار بر کف‎پوش خیابان‌ها پاشید. پاسخی است به حضور ده‌هزار مستشار آمریکایی و انگلیسی در ایران. ما همان‎طوری که خود را آماده تدارک نبرد بر علیه امپریالیسم و در رأس همه امپریالیسم آمریکا می‎سازیم، در مقابل جنایت‌های روزافزون دولت نیز آرام نخواهیم نشست» ریچارد هلمز، سفیر وقت آمریکا در ایران، این ترور را جنایت بی‌معنی خواند.

این آخرین ترور مستشاران آمریکایی نبود. دو سال بعد و در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۵۴ سرهنگ شفر و سرهنگ ترنر، از آمریکایی‌های مقیم ایران نیز توسط اعضای سازمان مجاهدین ترور شدند؛ سازمان مجاهدین این ترور را پاسخی به اعدام ۹ نفر از مبارزان سیاسی در زندان اوین خواند. در کتاب "سازمان مجاهدین خلق از پیدایی تا فرجام" چنین آمده است: «اندکی پس از اجرای موفق این عملیات، زن ناشناسی (احتمالاً منیژه اشرف‌زاده کرمانی) به‌عنوان سخنگوی سازمان مجاهدین خلق ایران به دفتر خبرگزاری آسوشیتدپرس در تهران، تلفن و اعلام کرد که اعدام دو نفر مستشار مزبور، جوابی است به قتل ۹ نفر از زندانیان سیاسی توسط نیروهای پلیس در ماه قبل.»

اما سومین ترور کمی با ترورهای قبلی متفاوت بود. سازمان مجاهدین خلق این بار بر خلاف ترورهای قبلی، نظامیان آمریکایی را هدف قرار نداد؛ در این ترور که ۶ شهریور ۱۳۵۵ در خیابان وثوق تهران‌نو صورت گرفت، سه کارمند آمریکایی شرکت راکول اینترنشنال مورد هدف گلوله قرار گرفتند؛ ویلیام کاترول، روبرت کرونگارد و دونالد اسمیت به ضرب گلوله محسن طریقت و مهدی فتحی، از اعضای سازمان مجاهدین خلق، کشته شدند.

این چندنمونه تنها نمونه‌های موفق ترورهای سازمان علیه آمریکایی‌ها بود؛ علاوه بر این ترورها، سازمان چند بار دیگر هم علیه نظامی‌ها و غیرنظامی‌های آمریکا در ایران دست به ترور زد که سوژه ترور جان سالم به در برد.

نکته عجیب ماجرا این است که هیچ‌کدام از سران انقلاب اسلامی این ترورها را تأیید نکردند و حتی امام خمینی بارها صراحتاً سازمان مجاهدین را از عملیات مسلحانه منع کرده بود اما مایک پمپئو در بازدید از اشرف ۳ «عمیقاً از همه فعالیت‌های» این سازمان تقدیر می‌کند!

همین ترورها نام مجاهدین خلق را در لیست گروه‌های تروریستی وزارت امور خارجه آمریکا قرار داد؛ البته این سازمان در سال ۲۰۱۲ با لابی‌گری و صرف هزینه‌های میلیون دلاری توانست نام خود را از این لیست خارج کند.

دلارهایی که مجاهدین خلق را از لیست تروریستی وزارت امور خارجه آمریکا خارج کرده است، امروزه دست به معجزه‌ای بزرگ‌تر زده و بخشی از تاریخ جنایات بین‌المللی این سازمان را حذف کرده تا چهره این سازمان را تطهیر کند و وزیر خارجه سابق آمریکا با خیالی آسوده آنها را جایگزینی برای حکومت جمهوری اسلامی بداند و ازفعالیت‌های مجاهدین خلق تقدیر و تشکر کند.