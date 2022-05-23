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۲ خرداد ۱۴۰۱، ۱۴:۲۲

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی آبادان:

۷ مصدوم از زیرآوار ساختمان بیرون کشیده شده اند

۷ مصدوم از زیرآوار ساختمان بیرون کشیده شده اند

آبادان- رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی آبادان گفت: ریزش ساختمان تجاری در آبادان تاکنون یک کشته و ۷ مصدوم برجا گذاشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید نادر نقیبی در خصوص ریزش ساختمان در آبادان گفت: این ساختمان در مرکز شهر بوده است.

وی اضافه کرد: بخشی از ساختمان که ریزش کرده، بر روی ماشین ها آوار شده است.

نقیبی ادامه داد: ۱۵ دستکاه آمبولانس، یک اتوبوس آمبولانس در محل هستند و ۱۰ دستگاه آمبولانس هم درخواست دادیم و همچنین بالگرد نیز در منطقه است.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی آبادان ادامه داد: تا الان هفت نیز به مراکز درمانی منتقل شدند و این حادثه فعلاً یک نفر فوتی نیز داشته است.

نقیبی بیان کرد: بیمارستان ها در حالت آماده باش هستند.

کد مطلب 5497252

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