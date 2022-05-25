به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، برای هدایت ربات‌های چرخ دار یا حرکت آنها در راهرو از این پس می‌توان از فناوری وای – فای بهره گرفت.

بدین طریق این امکان برای ربات‌ها وجود دارد که راه خود را در ساختمان‌ها بیابند، اگرچه آنها معمولاً این کار را با استفاده از دوربین‌های نوری یا حسگرهای LiDAR انجام می‌دهند تا نقاط دیدنی شناخته شده یا نشانگرهای خاص را تشخیص دهند. اما ماژول‌های LiDAR گران قیمت و بیش از حد پرقدرت هستند.

علاوه بر این، دوربین‌های نوری ممکن است در تاریکی یا شرایط دیگر به علت دید کم از کار بیفتند.

با در نظر گرفتن این محدودیت‌ها، دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا در سن دیگو از نقاط دسترسی Wi-Fi که در حال حاضر در اکثر ساختمان‌ها قرار دارند، کمک گرفتند.

در این روش یک ربات با استفاده از فرستنده وای فای ارزان قیمت خود، سیگنال‌های رادیویی را به طور مداوم به سمت نقاط مختلف ارسال کرده و پاسخ را دریافت می‌کند. سیگنال‌های برگشتی که از یک زاویه و یک فاصله مشخص می‌آیند مسیر حرکت دقیق ربات را مشخص می‌کنند.

با سنجش نحوه تغییر زاویه و فاصله سیگنال از هر نقطه در حین حرکت ربات، یک رایانه داخلی می‌تواند تعیین کند که ربات در حال حاضر کجاست و باید به کدام سمت برود. این سیستم در یک طبقه از یک ساختمان اداری آزمایش شد، که در آن یک ربات چرخ دار مجبور شد چندین بار در حالی که راهروهای باریک و طولانی را در نور زیاد و کم می‌پیمود، دور محیط بچرخد. موفقیت این آزمایش زمینه استفاده از آن را فراهم می‌کند.