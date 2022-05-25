صنعت آسیابانی کشور در خطر است/ لزوم تدبیر فوری دولتمردان

وحید حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در سال ۹۶ و۹۷ صادر کننده مرغ و تخم مرغ و جوجه یک روزه بودیم اما در سال ۱۴۰۰ وارد کننده این محصولات شدیم، گفت: اگر فکری به حال صنعت آسیابانی کشور نشود با ورشکستگی این صنعت مواجه می‌شویم و باید آرد و نان را هم وارد کنیم.

وی اضافه کرد: کارخانجات آرد از سال ۱۴۰۰ در زیان بودند و با وعده‌های وزیر کشاورزی فعالیت خود را به سختی ادامه دادند که البته هیچ کدام از آن وعده‌ها نیز تحقق نیافت.

این کارشناس صنعت آرد اضافه کرد: با افزایش حقوق و تورمی که در سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاده، هر کارخانه به طور متوسط ماهانه ده میلیارد ریال زیان دارد و این از توان کارخانجات خارج است.

وی با بیان اینکه متأسفانه عدم قیمت گذاری صحیح و دستوری طی سالهای ۹۳ تا به امروز باعث شده کارخانجات نتوانند نسبت به ارتقاءتکنولوژی و ترمیم خطوط تولید خود اقدام کنند، گفت: این امر منجر به تنزل کیفیت آردهای تولیدی و عدم رقابت با کشورهای همسایه شده است.

حیدری اضافه کرد: به دلیل اینکه از سال ۱۳۹۳ تا امروز، دولت نمی‌خواست قیمت نان را گران کند، نرخ آرد را هم ثابت نگه داشته است و همه ساله جهت ترمیم و جبران هزینه کارخانجات آرد نسبت به افزایش نرخ سبوس اقدام می کرده که امسال این کار را نیز انجام نداده است.

وی توضیح داد: در سال ۱۴۰۰ در جلسه ستاد تنظیم بازار مصوب شد که پس از افزایش نرخ شیر، قیمت سبوس نیز براساس مکانیزم عرضه و تقاضا فروخته شود ودر آنالیز قیمت شیر، متوسط نرخ سبوس ۴,۰۰۰ تومان در نظر گرفته شد.

حیدری ادامه داد: این مصوبه در دولت آقای روحانی ابلاغ شد اما متأسفانه بعد از گرفتن سکان هدایت وزارت کشاورزی توسط دکتر ساداتی نژاد، مافیای سبوس توانستند به بهانه خشکسالی و حمایت از دامدار قیمت سبوس را به قیمت ۱۴,۰۰۰ ریال برگردانند.

وی افزود: بعد از اعتراض کارخانجات آرد، وزیر جهاد کشاورزی، کارخانجات را به سازمان برنامه ارجاع دادند که آقای میر کاظمی نیز در نامه‌ای در مورخ ۲۱/‏۰۶/‏۱۴۰۰‬ به آقای دکتر سادتی نژاد اعلام کردند که در بودجه ۱۴۰۰ امکان پرداخت هیچگونه یارانه‌ای به کارخانجات آرد وجود ندارد و اگر تصمیم بر برگشت قیمت سبوس به ۱۴,۰۰۰ ریال باشد، قیمت شیر و ۱۰ محصول لبنی هم باید کاهش یابد که متأسفانه سبوس ارزان شد و شیر وم حصولات لبنی ارزان نشد.

این کارشناس ادامه داد: آقای ساداتی نژاد وقتی از سازمان برنامه مأیوس شد به معاونت خود در بازرگانی داخلی نامه زد که مابه التفاوت قیمت ۱۴,۰۰۰ ریال سبوس تا ۴,۰۰۰ ریال (آنالیز شیر) هر ماهه با صدور حواله سبوس به کارخانجات از منابع داخلی و در اختیار پرداخت شود که معاونت مربوطه نیز از این کار سر باز زد.

حیدری با اشاره به تحت فشار قرار گرفتن تولید کنندگان گفت: متولیان امر در وزارت جهاد یا پنبه در گوش دارند و یا آنقدر از این صداها شنیده اند که دیگر برایشان عادی است اگر ظرف روزهای آینده فکری به حال این صنعت نشود این صنعت از بین خواهد رفت و مرگ قریب الوقوع صنعت نیمه جان آسیابانی حتمی است.