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۴ خرداد ۱۴۰۱، ۲۱:۲۱

رئیس دانشگاه هرمزگان:

همکاری دانشگاه به‌عنوان مرجعیت علمی بابنگاه‌های اقتصادی الزام است

همکاری دانشگاه به‌عنوان مرجعیت علمی بابنگاه‌های اقتصادی الزام است

بندرعباس - رئیس دانشگاه هرمزگان گفت: همکاری دانشگاه به‌عنوان مرجعیت علمی و بنگاه‌های اقتصادی یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی در عصر جدید است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادقی عصر چهارشنبه در دیدار مدیران صنایع از دانشگاه هرمرگان ضمن تشکر از همکاری‌ها و حمایت‌های قاسمی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان به دانشگاه هرمزگان بیان داشت: دانشگاه هرمزگان به‌عنوان یک دانشگاه مأموریت گرا و دانشگاهی که در مسیر دستیابی به قطب اقتصاد دریا پایه گام برمی‌دارد در این دوره مدیریت برای افزایش سرمایه اجتماعی جامعه میزبان و صنایع استان با آن‌ها هم هدف شده است تا باهم افزایی و مشارکت به اهداف بالایی که برای خود ترسیم کرده‌ایم برسیم.

وی افزود: در عصر کنونی که ریشه‌های موفقیت هر بنگاه اقتصادی در دانشگاه‌ها یافت می‌شود و مقام معظم رهبری با نگاه عمیق خویش به‌حق امسال را سال تولید دانش بیان نام نهادند، افزایش بهره‌وری جز از مسیر دانشگاه نمی‌گذرد و برای ارتقای مرجعیت علمی دانشگاه‌ها راهی جز به اشتراک گذاشتن منابع و سرمایه‌های بنگاه‌ها با آن‌ها وجود ندارد.

صادقی عنوان کرد: باید پیوندهای دانشگاه و اقتصاد بازتعریف شوند و فعالین اقتصادی دریابند که تحقیق و توسعه را باید از دانشگاه برای رسیدن به توسعه خویش مطالبه کنند.

وی ابراز داشت: دانشگاه هرمزگان یکی از سرآمدترین دانشگاه‌ها در دیپلماسی علمی است و کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی بسیار بی‌بدیلی با همکاری کشورهای پیشرو مانند چین، ژاپن در دانشگاه هرمزگان در حال انجام است.

صادقی با اشاره به قابلیت‌های بی‌نظیر آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگان در حوزه‌های نفت و گاز، مواد معدنی و فلزی، غذایی و سایر حوزه‌ها بیان داشت: این آزمایشگاه می‌تواند در بخش‌های مختلف مرجع برای سازمان‌ها و حتی مراجع گمرکی و قضایی باشد.

هیچ جا تحقیق و توسعه ارزان‌تر و مطمئن‌تر از دانشگاه اتفاق نخواهد افتاد

وی افزود: در تمام کشورهای پیشرفته دنیا بنگاه‌های اقتصادی آزمایشگاه‌های تحقیقاتی مشترک با دانشگاه راه‌اندازی نموده‌اند و بر این باور دارند که ارزان‌ترین و مطمئن‌ترین مرکز تحقیق و توسعه را تنها در دانشگاه‌ها می‌توان یافت. دانشگاه با دارا بودن متخصصین و تجهیزات پیشرفته نیاز صنایع را از سرمایه‌گذاری در این امور مرتفع نموده و با تکیه‌بر دانش مسائل صنایع همکار خود را برطرف می‌کند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: بانام گذاری امسال از طرف مقام معظم رهبری با عنوان سال تولید دانش بیان نقشه راه و مسیر پیشرفت برای ما مشخص و مسئولیت سنگینی به جهت تحقق این مهم بر دوش ما گذاشته‌شده است.

خلیل قاسمی افزود: صنایع استان مشتاق به تعامل بیشتر با دانشکاه هستید و این نشست ها هم در حوزه صنایع بزرگ و کوچک موثر بوده و این حرکت مدیریت جدید دانشگاه بدون شک باعث توسعه و بالندگی صنایع استان خواهد شد.

در ادامه مراسم شرکت‌کنندگان ضمن بازدید از توانمندی‌های آزمایشگاه مرکزی با بخش‌های مختلف یکی از پیشرفته‌ترین و، تحقیق و توسعه صنعت و آزمایش‌ها صنایع بزرگ و کوچک همکاری کند.

کد مطلب 5499605

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