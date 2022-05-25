به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادقی عصر چهارشنبه در دیدار مدیران صنایع از دانشگاه هرمرگان ضمن تشکر از همکاری‌ها و حمایت‌های قاسمی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان به دانشگاه هرمزگان بیان داشت: دانشگاه هرمزگان به‌عنوان یک دانشگاه مأموریت گرا و دانشگاهی که در مسیر دستیابی به قطب اقتصاد دریا پایه گام برمی‌دارد در این دوره مدیریت برای افزایش سرمایه اجتماعی جامعه میزبان و صنایع استان با آن‌ها هم هدف شده است تا باهم افزایی و مشارکت به اهداف بالایی که برای خود ترسیم کرده‌ایم برسیم.

وی افزود: در عصر کنونی که ریشه‌های موفقیت هر بنگاه اقتصادی در دانشگاه‌ها یافت می‌شود و مقام معظم رهبری با نگاه عمیق خویش به‌حق امسال را سال تولید دانش بیان نام نهادند، افزایش بهره‌وری جز از مسیر دانشگاه نمی‌گذرد و برای ارتقای مرجعیت علمی دانشگاه‌ها راهی جز به اشتراک گذاشتن منابع و سرمایه‌های بنگاه‌ها با آن‌ها وجود ندارد.

صادقی عنوان کرد: باید پیوندهای دانشگاه و اقتصاد بازتعریف شوند و فعالین اقتصادی دریابند که تحقیق و توسعه را باید از دانشگاه برای رسیدن به توسعه خویش مطالبه کنند.

وی ابراز داشت: دانشگاه هرمزگان یکی از سرآمدترین دانشگاه‌ها در دیپلماسی علمی است و کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی بسیار بی‌بدیلی با همکاری کشورهای پیشرو مانند چین، ژاپن در دانشگاه هرمزگان در حال انجام است.

صادقی با اشاره به قابلیت‌های بی‌نظیر آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگان در حوزه‌های نفت و گاز، مواد معدنی و فلزی، غذایی و سایر حوزه‌ها بیان داشت: این آزمایشگاه می‌تواند در بخش‌های مختلف مرجع برای سازمان‌ها و حتی مراجع گمرکی و قضایی باشد.

هیچ جا تحقیق و توسعه ارزان‌تر و مطمئن‌تر از دانشگاه اتفاق نخواهد افتاد

وی افزود: در تمام کشورهای پیشرفته دنیا بنگاه‌های اقتصادی آزمایشگاه‌های تحقیقاتی مشترک با دانشگاه راه‌اندازی نموده‌اند و بر این باور دارند که ارزان‌ترین و مطمئن‌ترین مرکز تحقیق و توسعه را تنها در دانشگاه‌ها می‌توان یافت. دانشگاه با دارا بودن متخصصین و تجهیزات پیشرفته نیاز صنایع را از سرمایه‌گذاری در این امور مرتفع نموده و با تکیه‌بر دانش مسائل صنایع همکار خود را برطرف می‌کند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: بانام گذاری امسال از طرف مقام معظم رهبری با عنوان سال تولید دانش بیان نقشه راه و مسیر پیشرفت برای ما مشخص و مسئولیت سنگینی به جهت تحقق این مهم بر دوش ما گذاشته‌شده است.

خلیل قاسمی افزود: صنایع استان مشتاق به تعامل بیشتر با دانشکاه هستید و این نشست ها هم در حوزه صنایع بزرگ و کوچک موثر بوده و این حرکت مدیریت جدید دانشگاه بدون شک باعث توسعه و بالندگی صنایع استان خواهد شد.

در ادامه مراسم شرکت‌کنندگان ضمن بازدید از توانمندی‌های آزمایشگاه مرکزی با بخش‌های مختلف یکی از پیشرفته‌ترین و، تحقیق و توسعه صنعت و آزمایش‌ها صنایع بزرگ و کوچک همکاری کند.