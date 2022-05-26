استارلاینر بوئینگ به سلامت به زمین بازمی گردد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، ماموریت شش روزه آزمایشی فضاپیمای بوئینگ در مدار زمین با فرود استارلاینر در محدوده موشکی وایت سندز ارتش آمریکا در نیومکزیکو به پایان رسید.

این اولین کپسول فضایی آمریکایی است که به جای اقیانوس، بر روی خشکی فرود آمده است. استارلاینر در ساعت ۱۴:۳۶ به وقت شرق آمریکا از ایستگاه فضایی بین‌المللی خارج شد و تا ساعت ۶:۰۵ بعد از ظهر، پیشران‌های خود را فعال کرد تا از مدار زمین خارج شود.

استارلاینر بدون خدمه، که بیش از ۳۶۰ کیلوگرم تجهیزات را به ایستگاه فضایی بین‌المللی برد، حدود ۲۷۰ کیلوگرم محموله را با خود به زمین بازگرداند. در میان اقلام بازگردانده شده، مخازن سیستم شارژ اکسیژن و نیتروژن قابل استفاده مجدد بود که برای تامین هوای مورد نیاز کسانی که در ایستگاه فضایی بین المللی حضور دارند، مورد استفاده قرار می گیرد. این مخازن دوباره پر می شوند و بعداً به ایستگاه فضایی بازگردانده می شوند.

اولین پرواز آزمایشی این فضاپیما در سال ۲۰۱۹ انجام شد. اما پس از رسیدن آن به مدار زمین، یک مشکل در سیستم اتوماسیون مانع از شلیک رانشگرها شد، به این معنی که استارلاینر قادر به اتصال به ایستگاه فضایی بین‌المللی نبود. تلاش برای دومین پرواز آزمایشی در سال گذشته به دلیل مشکل دریچه سیستم پیشرانه که منجر به تاخیر ۹ ماهه شد، لغو شد. در این میان، شرکت اسپیس ایکس بیشتر از آنچه قبلاً برنامه ریزی شده بود، سفرهایی همراه با حضور خدمه را به ایستگاه فضایی بین المللی انجام داد.