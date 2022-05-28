برتری ۵ نماینده ایران در روز نخست/برنامه روز دوم

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای موی تای قهرمانی جهان در سال ۲۰۲۲ و در رده سنی مختلف صبح امروز به میزبانی امارات در شهر ابوظبی و با حضور بیش از ۸۰۰ ورزشکار از یکصد کشور جهان آغاز شد که در روز نخست ۱۰ نماینده کشورمان به دیدار رقبای خود رفتند که حاصل آن کسب ۵ پیروزی و ۵ شکست بود.

در نخستین مبارزه و در وزن ۶۳.۵ کیلوگرم بزرگسالان، مسعود عبدالمالکی به دلیل انصراف «صحبت دردیف» از ترکمنستان راهی دور بعد شد. فرشته حسن زاده در رده سنی زیر ۲۳ سال وزن ۴۵- کیلوگر ۲۸ بر ۲۹ نتیجه را به «آفیچیا لکمات» از تایلند واگذار کرد. در همین بخش طاهره پاک اعتقاد نیز در دیدار یک چهارم پایانی وزن ۴۸- کیلوگرم، برابر موی تای کاری از اتریش با نتیجه ۲۷ بر ۳۰ ناکام ماند. حسن زاده و پاک اعتقاد با وجود شکست، مدال برنز آنها مسجل شده است.

در وزن ۵۴- کیلوگرم رده سنی امید، مهرداد خانزاده موفق شد در نخستین مبارزه با نتیجه ۲۸ بر ۲۹ از سد حریف قدرتمند تایلندی خود عبور کند. پویا بایرامی در ۶۷- کیلوگرم همین بخش برابر «خالولین» از قزاقستان با نتیجه ۲۹ بر ۲۸ تن به شکست داد. فائزه فالی هم در وزن ۴۸- کیلوگرم به دلیل انصراف نماینده «تیرینیداد و توباگو» راه، دور بعد شد.

عاطفه محمدی در ۵۱- کیلوگرم رده بزرگسالان، با نتیجه ۱۰ بر ۹ در پیکار با نماینده لهستان شکست خورد. در همین بخش و در وزن ۵۴- کیلوگرم، فاطمه یاوری با نتیجه ۱۰ بر ۸، «ساندر کالارای» از هندوستان را از پیش رو برداشت. در وزن ۸۱- کیلوگرم رده سنی زیر ۲۳ سال نیز علیرضا عرب با نتیجه ۱۷ بر ۲۰ مقابل «الکساندر سارکوف» از قزاقستان متوقف شد. آخرین نماینده کشورمان در رقابتهای روز نخست علیرضا زینلی بود که در وزن ۸۶- کیلوگرم رده سنی زیر ۲۳ سال با نتیجه ۲۹ بر ۲۸ از سد حریف قدرتمند خود از سوئد گذشت.

فردا یکشنبه و در دومین روز این پیکارها، ۹ نماینده دیگر کشورمان برابر حریفان خود به میدان خواهند رفت.

برنامه مبارزات ورزشکاران کشورمان در روز دوم این رقابتها به این شرح است:

در وزن ۸۱- کیلوگرم مردان، رده بزرگسالان، رامین علیزاده در گام نخست به مصاف «رافائل رادوز» از لهستان می‌رود.

در وزن ۹۱+ کیلوگرم مردان، رده سنی بزرگسالان، بهنام صفری با «یحیی الشریه» از کشور اردن روبرو خواهد شد.

در وزن ۵۱- کیلوگرم بانوان، رده سنی امید، فاطمه ممانی با «سانی نورمینن» از فنلاند مبارزه می‌کند.

در وزن ۶۰- کیلوگرم بانوان، رده سنی امید، فاطمه حسینی در گام نخست رودرروی «الین سمیر» از سوریه قرار می‌گیرد.

در وزن ۴۵- کیلوگرم بانوان، رده سنی بزرگسالان، ریحانه سعیدی در نخستین مبارزه با «ریم الشریف» از عربستان صعودی رقابت می‌کند.

در وزن ۵۷- کیلوگرم بانوان، رده سنی بزرگسالان، پونه نصرالهی، «آیشه کاراکوش» از ترکیه را پیش رو دارد.

در وزن ۷۱- کیلوگرم بانوان، رده سنی بزرگسالان، مهسا صالح پور با «دریا شوبنیکوا» از قزاقستان مصاف خواهد کرد.

در وزن ۵۷- کیلوگرم مردان، رده سنی امید، امید پورزنگنه با «عبدالکریم ایدیر» از فرانسه روبرو می‌شود.

در وزن ۹۱+ کیلوگرم مردان، رده سنی امید، مسیح اسدی به دیدار «عبدالرحمان الحمیدی» از اردن می‌رود.