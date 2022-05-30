کاهش ۶۰ درصدی آتش سوزی مراتع و جنگل های استان فارس

به گزارش خبرنگار مهر، عبد الحسن صمد نژاد صبح دوشنبه در همایش برنامه ریزی، هماهنگی و پیشگیری و اطفای حریق در شیراز گفت: از سال ۱۳۹۷ آتش سوزی به خصوص در مناطق زاگرس نشین زیاد شد به طوری که در سال ۹۹، ۶۹۰ فقره آتش سوزی در عرصه‌های منابع طبیعی اتفاق افتاد.

او با بیان اینکه به منظور کاهش آتش سوزی‌ها اقداماتی همچون به کار گیری نیروهای بسیج مردمی انجام شد، افزود: در سال ۱۴۰۰ طرح هنگ امداد طبیعت با تفاهم نامه با بسیج سازندگی منعقد شد که ۵۰ درصد نیروهای آن بسیجیان و ۵۰ درصد مابقی نیروهای مردمی هستند

صمدنژاد ادامه داد: تا کنون ۱۰ هزار نیرو عضو هنگ امداد طبیعت استان فارس شده اند که با تلاش این نیروهای واکنش سریع در سال ۱۴۰۰ آتش سوزی‌ها به ۵۹۰ فقره رسید و نسبت به سال ۹۹، ۶۰ درصد کاهش یافت.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس به مساحت ۱۰ و ۲ دهم میلیون هکتاری عرصه‌های منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: این مساحت زیاد برای نگهداری و حفاظت نیاز به نیروی انسانی و امکانت کافی دارد که در همین راستا در هر شهرستان ۱۵ نفر از زبده‌ترین نیروهای آموزش دیده تجهیز شده اند

صمدنژاد افزود: در مرحله اول توزیع تجهیزات تیم‌های واکنش سریع هنگ امداد طبیعت، ۶۰۰ سری تجهیزات به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آماده شد و بین نیروها هنگ امداد توزیع شد.