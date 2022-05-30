۱۷۶ هزار خودرو در دور نخست قرعه کشی عرضه شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله توکلی لاهیجانی در یک گفت و گوی تلویزیونی، اظهار کرد: فرایند ثبت نام در سامانه متمرکز قرعه کشی خودرو از ۹ صبح ۲۷ اردیبهشت آغاز شد و یک هفته ادامه داشت و امروز هم فرایند قرعه کشی انجام می‌شود. در این دوره ۴ میلیون ۱۷۵ هزار و ۳۵۲ نفر ثبت نام کردند که ۳ میلیون و ۸۸۷ هزار و ۳۰۱ نفر در طرح عادی ۲۹۷ هزار نفر در طرح حمایت از خانواده ثبت نام کرده اند.

مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت افزود: ۱۷۶ هزارو ۹۱۱ خودرو در قالب ۱۱۵ طرح فروش متنوع (فوری، مشارکت در تولید، فروش سه ماهه و یک ساله) در این سامانه عرضه شد.

توکلی لاهیجانی گفت: فرایند فروش به عهده خودروسازان است لیست کسانی که خودرو به آنها تخصیص داده خواهد شد در اختیار خودروسازان قرار می گیرد و مطابق فرایند فروش، فرایند واریز وجه و تحویل از سوی خودروسازان انجام خواهد شد.

وی افزود: روند پایدار تولید در صنعت خودروی کشور بعد از چند سال صعودی شده است و از خردادماه خودرو به صورت تولید کامل عرضه می‌شود بنابراین عرضه به بازار بهبود می‌یابد. عرضه پایدار خودرو در دوره‌های بعدی قرعه کشی خواهیم داشت.

مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت در مورد اجرای قانون جوانی جمعیت، گفت: در خصوص طرح جوانی جمعیت ۲۹۷ هزار و ۵۱ نفر ثبت نام کردند و بعد از استعلام ۱۴۵ هزار نفر واجد شرایط بودند. ۵۶ طرح تنوع برای طرح جوانی در نظر گرفته شده است که با توجه به اینکه در ۴۲ طرح میزان متقاضیان از ظرفیت کمتر بوده خودرو بدون قرعه کشی تخصیص می‌یابد.

توکلی لاهیجانی تصریح کرد: برای اجرای طرح جوانی سازوکار و ایجاد زیرساخت لازم بود؛ راه اندازی سامانه متمرکز قرعه کشی و افزایش تولید خودرو روند تخصیص خودرو در طرح جوانی جمعیت را بهبود می بخشد.