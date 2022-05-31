  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۱۰ خرداد ۱۴۰۱، ۱۱:۵۶

وزارت صمت:

اسامی منتخبان قرعه کشی خودرو فردا اعلام می شود

اسامی منتخبان قرعه کشی خودرو فردا اعلام می شود

طبق اعلام وزارت صمت، اسامی منتخبان طرح فروش یکپارچه خودرو که در قالب سامانه متمرکز قرعه کشی انجام شد فردا اعلام می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از پایان مهلت ثبت‌نام و مشارکت در اولین طرح فروش یکپارچه خودرو در قالب سامانه فروش (یک هفته پیش / ۹ صبح سه‌شنبه ۳ خردادماه) اولین قرعه کشی این مرحله از فروش خودروها دیروز (دوشنبه ۹ خردادماه) انجام و مقرر شد اسامی منتخبان امروز سه شنبه اعلام شود با این حال این اقدام تاکنون عملیاتی نشده است.

در این رابطه حسین زاده قشمی رئیس مرکز ارتباطات وزارت صمت گفت: اسامی منتخبان اولین دوره مراسم تخصیص خودرو از طریق سامانه یک‌پارچه، به دلیل انجام استعلامات و صحت‌سنجی روندها به‌منظور تخصیص دقیق و عادلانه خودرو توسط سازمان حمایت از مصرف‌کننده به متقاضیان با تأخیر همراه بوده و فردا اعلام می‌شود.

کد مطلب 5503672
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۲:۴۳ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
      4 0
      پاسخ
      شاید هم دارید خودوهارا به منتخبان خودتون می دهید
    • حسین IR ۱۷:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
      2 0
      پاسخ
      خودرو سازها اسامی منتخب خودشون داشتن چرا شما زحمت افتادید الان هم مجبور شدید این همه امروز فردا کنید یعنی تو یه هفته هنوز نتونستید آشناهاتون لیست کنید 😆😆😆

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها