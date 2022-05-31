اسامی منتخبان قرعه کشی خودرو فردا اعلام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از پایان مهلت ثبتنام و مشارکت در اولین طرح فروش یکپارچه خودرو در قالب سامانه فروش (یک هفته پیش / ۹ صبح سهشنبه ۳ خردادماه) اولین قرعه کشی این مرحله از فروش خودروها دیروز (دوشنبه ۹ خردادماه) انجام و مقرر شد اسامی منتخبان امروز سه شنبه اعلام شود با این حال این اقدام تاکنون عملیاتی نشده است.
در این رابطه حسین زاده قشمی رئیس مرکز ارتباطات وزارت صمت گفت: اسامی منتخبان اولین دوره مراسم تخصیص خودرو از طریق سامانه یکپارچه، به دلیل انجام استعلامات و صحتسنجی روندها بهمنظور تخصیص دقیق و عادلانه خودرو توسط سازمان حمایت از مصرفکننده به متقاضیان با تأخیر همراه بوده و فردا اعلام میشود.
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