اسامی منتخبان قرعه کشی خودرو فردا اعلام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از پایان مهلت ثبت‌نام و مشارکت در اولین طرح فروش یکپارچه خودرو در قالب سامانه فروش (یک هفته پیش / ۹ صبح سه‌شنبه ۳ خردادماه) اولین قرعه کشی این مرحله از فروش خودروها دیروز (دوشنبه ۹ خردادماه) انجام و مقرر شد اسامی منتخبان امروز سه شنبه اعلام شود با این حال این اقدام تاکنون عملیاتی نشده است.

در این رابطه حسین زاده قشمی رئیس مرکز ارتباطات وزارت صمت گفت: اسامی منتخبان اولین دوره مراسم تخصیص خودرو از طریق سامانه یک‌پارچه، به دلیل انجام استعلامات و صحت‌سنجی روندها به‌منظور تخصیص دقیق و عادلانه خودرو توسط سازمان حمایت از مصرف‌کننده به متقاضیان با تأخیر همراه بوده و فردا اعلام می‌شود.