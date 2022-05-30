«بایدن» تحویل سامانه پیشرفته پرتاب راکت به اوکراین را منتفی دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا امروز دوشنبه اعلام کرد که کشورش سامانه‌های موشکی که بتوانند به خاک روسیه برسند را به اوکراین نخواهد داد.

رئیس‌جمهور آمریکا در این خصوص گفت که این سلاح چون دارای قابلیت های خاصی است، واشنگتن آن را به کی یف نمی دهد.

ماجرا از آنجا آغاز شد که یک مقام آمریکایی جمعه هفته گذشته اعلام کرده بود که انتظار می‌ رود دولت جو بایدن اوایل هفته آتی تصمیم خود برای ارسال سامان ه‌های موشکی دوربرد به اوکراین را اعلام کند.

این خبر را روزنامه آمریکایی وال‌ استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه اعلام کرده بود.

به گزارش این روزنامه، سامانه‌ های پرتاب موشک چندگانه (MLRS) با پرتاب گرهای توپخانه‌ ای متحرک و یا سامانه‌ های راکتی با قابلیت جابجایی زیاد با عنوان Himars‌ قرار است به اوکراین ارسال شوند.

هر دو سامانه از توانمندی لازم برای جابجایی ارتش اوکراین در مقایسه با راکت اندازهای هوویتزر را افزایش خواهد داد.

این در حالیست که «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه و «دیمیتری مدودوف» معاون شورای امنیت روسیه پیشتر هشدار داده اند که مغلوب درگیری های کنون در اوکراین قطعا کی یف خواهد بود و بهتر است این کشور با تضمین امنیت مسکو و ادامه مذاکرات موجب برقراری صلح و ثبات در منطقه بشود.