گلایه رشتوندان و رانندگان تاکسی از افزایش نرخ کرایه ها

خبرگزاری مهر، گروه استانها- سیده سمیه رعد: استان گیلان با داشتن جمعیتی حدوداً ۳ میلیون نفری دهمین استان پرجمعیت کشور و یکی از متراکمترین استانها بوده که به دلیل برخورداری از جغرافیای خاص و آب و هوای مطبوع همه ساله پذیرای جمعیت میلیونی از مسافران و گردشگران است و از این رو مسئله ناوگان حمل و نقل عمومی در این استان پرتردد از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است.
چند ماهی میشود که افزایش نرخ کرایه تاکسیهای شهری موجب دغدغه و نگرانی مردم و تاکسیرانان شده زیرا این افزایش قیمت از سویی در شرایط فعلی اقتصادی بر مردم و مسافران باری مضاعف بوده و از سوی دیگر موجب تشدید نارضایتیهای عمومی به دلیل پایین بودن سطح خدمات حمل و نقل عمومی شده است.
فرسودگی تاکسیها عامل نارضایتی رانندگان و مردم
صالح اسماعیل نژاد یکی از رانندگان تاکسی شهر رشت که سالهاست مشغول جا به جایی مردم شهر است در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن انتقاد و گلایه از وضعیت تاکسیها، گفت: فرسودگی و عمر بالای تاکسیها علاوه بر نارضایتی مردم برای رانندگان نیز دردسر ساز است زیرا هزینههای تعمیر این ماشینها بالا بوده و تاکسیرانان را دچار زحمت میکند.
وی با بیان اینکه امروزه با گسترش تاکسیهای اینترنتی و فعالیت ماشینهای پلاک شخصی، عرصه بر رانندگان تاکسی تنگتر شده است، افزود: این موضوع معیشت تاکسیرانان که تنها از این محل امرار معاش میکنند را سخت کرده است.
دولت باید حمایت ویژهای از تاکسیرانان کند
امیر عباس پور نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه خود رانندگان با افزایش نرخ کرایه موافق نیستند زیرا فشارهای اقتصادی تحمیل شده بر مردم را درک میکنند، بیان کرد: رانندگان هم در همین جامعه زندگی میکنند و با گران شدن اقلام و کالاهای اساسی چارهای جز بالا بردن نرخ کرایهها نداریم.
وی با اشاره به اینکه دولت باید یک مسیر حمایتی ویژه ای از رانندگان تاکسی داشته باشد، افزود: اگر دولت تسهیلات حمایتی مکفی به رانندگان پرداخت کند دیگر برای تعویض تاکسیهای فرسوده و از رده خارج شده مشکلی نخواهیم داشت و مردم نیز راضیتر میشوند.
ناوگان تاکسیرانی رشت متناسب با زمان بازسازی نشده است
رئیس شورای اسلامی شهر رشت در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه میزان تاکسیهای شهر رشت از لحاظ کمیت مشکلی ندارد، گفت: حدود شش هزار تاکسی در شهر رشت داریم که نسبت به جمعیت تا حدودی کافی بوده اما کیفیت مناسبی ندارد و طی سالهای گذشته از آنها در سطح شهر استفاده شده و متناسب با زمان بازسازی نشده است.
محمدحسین واثق کارگرنیا با اشاره به اینکه میتوان از ظرفیت منطقه آزاد برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی استفاده کرد، اظهار کرد: برای واردات خودرو از این طریق مشکلاتی وجود دارد و به همین دلیل طرحهای مربوطه به سرانجام نمیرسد.
کمبود ۲۷۰ دستگاه اتوبوس در رشت / خرید ۴۰ دستگاه اتوبوس جدید
وی ادامه داد: رانندگان تاکسی از وضعیت مالی خوبی برخوردار نیستند و نیاز است که مجموعه دولت و تعاونی تاکسیرانی و استانداری با اعطای وام کم بهره برای تعویض خودرو به آنها کمک کنند.
واثق کارگرنیا با اشاره به وضعیت نامناسب ناوگان عمومی و اتوبوسها در رشت، گفت: حدود ۸۰۰ هزار نفر جمعیت داریم که باید حداقل ۴۰۰ دستگاه در سطح شهر داشته باشیم اما متأسفانه مجموعه اتوبوسهای شهر رشت نزدیک به ۱۳۰ دستگاه است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر روزانه حدود ۳۵ اتوبوس در سطح شهر رشت تردد میکند که پاسخگوی نیاز مردم و مسافران نیست، تصریح کرد: کمبود در این زمینه کاملاً مشهود است لذا با رایزنیهایی که با وزارت کشور انجام شده حواله خرید ۴۰ دستگاه اتوبوس را گرفتیم که ۲۰ درصد پول توسط شهرداری تأمین میشود و پروسه ۶ ماه تا یک سال را باید طی کند.
رئیس شورای شهر رشت با اشاره به مکاتبات خود برای خرید اتوبوس و مینی بوس برقی برای مسیرهای فرعی این شهر، گفت: همه کلان شهرها برای این منظور سهمیه دارند و تلاش داریم که سهمیه گیلان و شهر رشت را بگیریم.
اجرای طرح تراموا در رشت همچنان در دستور کار
واثق کارگر نیا با اشاره به طرح تراموای شهر رشت گفت: با پیگیریهای نمایندگان مجلس و همچنین در سفر وزیر کشور به استان گیلان در این باره صحبتهایی شد و قرار است که این موضوع مجدداً به جریان بیفتد و امیدواریم وزیر کشور دستور لازم برای انجام کار مطالعاتی را صادر کند.
وی با بیان اینکه متناسب با رشد جمعیت برای توسعه افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی توفیق کسب نکردیم، افزود: در بودجه امسال به مباحثی مانند توسعه معابر عمومی پرداخت شده اما به نتیجه رسیدن این طرحها یک پروسه زمانبر است و مسائل مالی آن باید تأمین شود لذا از مردم میخواهیم که با استفاده بیشتر از ناوگان حمل و نقل عمومی و همچنین دوچرخه یاریگر ما در این راستا باشند.
حمل و نقل دومین مشکل استان گیلان پس از پسماند
رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر رشت نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مشکل حمل و نقل دومین معضل پس از پسماند در استان گیلان است، گفت: همایشی به منظور استفاده از نظرات نخبگان و اساتید دانشگاه و کارشناسان برای حل معضل ترافیک برپا شد و دبیرخانه ما نیز همچنان آماده دریافت طرحهای کارشناسی شده برای این منظور است تا آن را تحویل شهرداری بدهیم.
مسعود عباس نژاد با اشاره به اینکه طرحهای خوبی به دست ما رسیده است، بیان کرد: اولویت اجرای طرحهای ترافیکی در رشت مربوط به رینگ ۹۰ متری مسکن مهر، میدان امام حسین و روگذر میدان فرزانه است و بودجهها ابتدا برای این پروژهها هزینه میشود.
فعالیت تنها ۳۰ دستگاه اتوبوس در رشت
وی با بیان اینکه در حال حاضر تنها ۳۰ دستگاه اتوبوس در رشت کار میکند و بقیه فرسوده بوده و نیازمند بازسازی هستند، تصریح کرد: استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی و کاهش تک سرنشینی به کاهش ترافیک کمک میکند البته برای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی اقدام به خرید ۴۰ دستگاه اتوبوس جدید برای شهر رشت کرده ایم.
رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر رشت با اشاره به پیشنهادات این مجموعه مبنی بر یکطرفه کردن برخی از خیابانهای رشت، عنوان کرد: با این کار اگر چه مسافت سفر زیاد میشود اما زمان رسیدن به مقصد کمتر و ترافیک نیز کاهش مییابد.
عباس نژاد با اشاره به لزوم توسعه فرهنگ دوچرخه سواری، تصریح کرد: قراردادی مبنی بر استفاده از دوچرخههای اشتراکی منعقد شده و این کار در سایر کشورها و تهران اجرایی و نتیجه آن نیز موفقیت آمیز بوده است.
بیآرتی برای رشت واجب است اما زیرساخت نداریم!
عباس نژاد با بیان اینکه وجود بیآرتی برای رشت واجب است اما زیرساختهای لازم برای آن را هنوز نداریم، افزود: در طرح قبلی ۶۰ درصد از خیابانها را بی آر تی اشغال کرده بود.
رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر رشت ادامه داد: برای اجرا کردن این طرح باید ایستگاههای هوشمند بی آرتی داشته باشیم اما در شورای قبل فقط نرده کشیده بودند بدون اینکه تعداد اتوبوسهای هوشمند و استانداردها برای این کار را در نظر بگیرند.
وی با اشاره به تحویل ۱۰۳ دستگاه اتوبوس جدید تا یکی دو ماه آینده به سرمایهگذار، افزود: این ماشینها به چی پی اس مجهز بوده و بازسازی و به سیستم حمل و نقل عمومی رشت اضافه میشود.
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