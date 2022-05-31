به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، مستند «کاپ‌را کجاست؟» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مهدی انصاری عنوان جدیدترین اثر مرکز مستند سوره است که مدتی است فیلمبرداری آن به پایان رسیده و به زودی آماده پخش می‌شود.

نگاهی انتقادی به سیاه‌نمایی در آثار هنری-تصویری ایران و واکاوی جایگاه امید در سینمای ایران موضوع مستند «کاپ‌را کجاست؟» است. این اثر قصد دارد با بررسی این اندیشه سینماگران ایرانی که «سینما آینه جامعه است» به مساله امید در سینمای آمریکا بپردازد.

«کاپ‌را کجاست؟» همچنین نگاهی به فرانک کاپرا کارگردان ایتالیایی-آمریکایی و آثارش به عنوان مطرح‌ترین کارگردان امیدبخش داشته است.

سازندگان این مستند دست به تجربه جدیدی در فُرم زده‌اند. در حقیقت بر خلاف دیگر آثار، مستندساز در «کاپ را کجاست؟» نقش راوی را بازی نمی‌کند، بلکه چشم در چشم مخاطب با او صحبت می‌کند. همچنین این اثر تنها از تصاویر آرشیوی بهره نگرفته است تا تماشاگر بتواند ارتباط بهتر و نزدیک‌تری با آن برقرار کند.

«کاپ‌را کجاست؟» هم‌اکنون در مراحل پایانی صداگذاری و اصلاح رنگ و نور به سر می‌برد.

عوامل «کاپ‌را کجاست؟» عبارتند از تهیه‌کننده و کارگردان: مهدی انصاری، مشاور هنری: روح‌الله قاسمی، مشاور علمی: مهدی کاشفی‏‌فرد، پژوهش: مهدی انصاری و سعید ستاری، مدیر تولید: میثم خانی، تصویربردار: علی پوراسد، صدابردار: دانیال عبدالحمید، تدوینگر: روح‌الله قاسمی، نویسنده: مهدی انصاری، دستیار تهیه: سعید ستاری، دستیار تصویربرداری: رضا حصاری و علی رضی‏‌پور، دستیار تولید: پارسا خانی، چهره‌‏پرداز: امیرمحمد دوستی، اصلاح رنگ و نور: امیر صادق‏‌محمدی، ترکیب و طراحی صدا: سعید بابایی، گوینده صدای رادیو: مائده نوری، مترجم: سلیله آقایی، تدارکات: نادر آقام‌علی‏زاده و محصول مرکز مستند سازمان سینمایی سوره.