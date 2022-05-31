مالک متروپل به ترک خوردن ساختمان توجه نکرده بود

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه شکیب، در حاشیه شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر و در جمع خبرنگاران، افزود: در حوزه ساخت و ساز خلأهای قانونی وجود دارد اما آنقدر نیست که خروجی این چنینی داشته باشند.
وی ادامه داد: شاهدان عینی میگویند ساختمان متروپل از ساعت ۹ صبح آغاز به ترک خوردن کرده است و صاحب ساختمان هم این موضوع را مشاهده کرده اما توجهی نداشته است.
سرپرست سازمان نظام مهندسی گفت: اگر به متروپل نگاه کنید متوجه میشوید شهرداری، سازمان نظام مهندسی، وزارت کشور و حتی قوه قضائیه هم در این اتفاق دخیل هستند اما شهرداری بیشترین قصور داشته مگر میشود پروندهای در رابطه با چنین ساختمانی در معاونت شهرسازی وجود نداشته باشد.
شکیب گفت: نظام مهندسی شرایط را به مالک گفته بوده است و هشدار داده بود اما این سازمان نهادی برای توقیف ساختمان نیست.
وی با اشاره به ساختمانهای نا ایمن تهران گفت: در تهران حدود هزار ساختمان بیش از ۱۲ طبقه وجود دارد و اگر نا ایمنی آنهارا به دو بخش تقسیم کنیم میتوان گفت ۲۰ الی ۳۰ درصد این ساختمانها دارای شرایط نا ایمن هستند
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