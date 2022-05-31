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۱۰ خرداد ۱۴۰۱، ۱۰:۱۷

وزیر ارتباطات:

۷۰ روستا در اردیبهشت ماه به شبکه ملی اطلاعات پیوستند

۷۰ روستا در اردیبهشت ماه به شبکه ملی اطلاعات پیوستند

وزیر ارتباطات با بیان اینکه باید به عهدمان در اتصال تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور به شبکه ملی اطلاعات تا پایان امسال عمل کنیم گفت: ۷۰ روستا در اردیبهشت ماه به شبکه ملی اطلاعات پیوستند.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشت: در هفته پایانی اردیبهشت ماه، در سراسر ایران عزیز ۷۰ روستا به شبکه ملی اطلاعات پیوستند که در مجموع آنها ۴۹۶۶ خانوار با بیش از ۱۷ هزار نفر جمعیت از ارتباطات پایدار و پرسرعت برخوردار شدند.

وی گفت: باید به عهدمان در اتصال تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور به شبکه ملی اطلاعات تا پایان امسال عمل کنیم. کار سختی است و نیاز به حمایت دولت و مجلس و مشارکت مردم داریم. انشالله پیش روستاییان عزیز روسفید خواهیم شد و این مسیر ادامه خواهد داشت.

۷۰ روستا در اردیبهشت ماه به شبکه ملی اطلاعات پیوستند

کد مطلب 5503509

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