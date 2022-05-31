  1. استانها
  2. مازندران
۱۰ خرداد ۱۴۰۱، ۱۰:۲۶

دبیر ستاد خدمت رضوی مازندران:

۱۲ هزار مازندرانی خادمیار رضوی هستند

۱۲ هزار مازندرانی خادمیار رضوی هستند

ساری- دبیر ستاد خدمت رضوی مازندران شمار خادمیاران رضوی فعال در استان را ۱۲ هزار و ۶۰۰ نفر ذکر کرد.

محمداسماعیل امامزاده در گفتگو با خبرنگار مهر شمار خادمیاران استان را ۱۲ هزار و ۶۰۰ نفر ذکر کرد و گفت: در دهه کرامت هزار و ۷۵۰ برنامه در استان تدارک دیده شده است و از این تعداد هزار و ۵۰۰ برنامه توسط خادمیاران اجرا می‌شود.

وی با اظهار اینکه ۲۰۰ برنامه نیز توسط خادمان امام رضا (ع) در استان اجرا می‌شود، پرچم گردانی حرم رضوی را از جمله برنامه‌ها بیان کرد و گفت: حضور خادمیاران در ۲۲ شهرستان، برپایی عقد ۳۰ نوعروس، برپایی جشن تکلیف دانش آموزی، اهدای خون توسط سه هزار خادمیار از جمله برنامه‌ها است.

وی ادامه داد: جابجایی مسافران توسط ۳۰ خادمیار در بخش حمل و نقل، حضور در آسایشگاه سالمندان، برپایی ۱۰۰ ایستگاه صلواتی، توزیع سه هزار بسته وسبد معیشتی از جمله برنامه‌ها است.

امامزاده پخت و توزیع ۳۰ هزار غذای گرم، ملاقات و عیادت از بیماران صعب العلاج در ۱۵ بیمارستان، برپایی پویش‌های مختلف از جمله نقاشی دنیای دخترانه ایده آل من، دختران شهید سلیمانی از برنامه‌ها است.

دبیر ستاد خدمت رضوی مازندران، پویش من دخترم را دوست دارم و دستپخت دخترانه، تجلیل از پرستارانی که دارای نام‌های رضا و معصومه هستند، اعزام ۶۰ اکیپ پزشکان به روستاهای محروم برای ویزیت بیماران از دیگر برنامه‌ها است.

کد مطلب 5503531

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها