۱۲ هزار مازندرانی خادمیار رضوی هستند

محمداسماعیل امامزاده در گفتگو با خبرنگار مهر شمار خادمیاران استان را ۱۲ هزار و ۶۰۰ نفر ذکر کرد و گفت: در دهه کرامت هزار و ۷۵۰ برنامه در استان تدارک دیده شده است و از این تعداد هزار و ۵۰۰ برنامه توسط خادمیاران اجرا میشود.
وی با اظهار اینکه ۲۰۰ برنامه نیز توسط خادمان امام رضا (ع) در استان اجرا میشود، پرچم گردانی حرم رضوی را از جمله برنامهها بیان کرد و گفت: حضور خادمیاران در ۲۲ شهرستان، برپایی عقد ۳۰ نوعروس، برپایی جشن تکلیف دانش آموزی، اهدای خون توسط سه هزار خادمیار از جمله برنامهها است.
وی ادامه داد: جابجایی مسافران توسط ۳۰ خادمیار در بخش حمل و نقل، حضور در آسایشگاه سالمندان، برپایی ۱۰۰ ایستگاه صلواتی، توزیع سه هزار بسته وسبد معیشتی از جمله برنامهها است.
امامزاده پخت و توزیع ۳۰ هزار غذای گرم، ملاقات و عیادت از بیماران صعب العلاج در ۱۵ بیمارستان، برپایی پویشهای مختلف از جمله نقاشی دنیای دخترانه ایده آل من، دختران شهید سلیمانی از برنامهها است.
دبیر ستاد خدمت رضوی مازندران، پویش من دخترم را دوست دارم و دستپخت دخترانه، تجلیل از پرستارانی که دارای نامهای رضا و معصومه هستند، اعزام ۶۰ اکیپ پزشکان به روستاهای محروم برای ویزیت بیماران از دیگر برنامهها است.
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